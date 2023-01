PSG Mercato : Campos tient le grand attaquant attendu par Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 22 janvier 2023 à 10:39

À la recherche d’un pivot pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, Luis Campos serait passé à l’action pour renforcer l’attaque du PSG.

Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a confirmé que le conseiller football Luis Campos travaille sur le recrutement d’un nouvel attaquant sur ce mercato hivernal. Après avoir vendu Pablo Sarabia à Wolverhampton contre un chèque de 7 millions d’euros, bonus inclus, « le club travaille sur l’arrivée d’un joueur supplémentaire dans le domaine offensif. »

Une nouvelle confirmée par L’Équipe, qui assure que Campos est à fond sur le dossier offensif depuis le départ de Sarabia et a amorcé des discussions avec trois pistes tenues secrètes avec pour objectif de ne pas dépenser plus de 10 à 15 millions d’euros pour cette arrivée. Si le quotidien sportif n’a laissé filtré aucun nom, un média spécialisé a livré des détails sur les manoeuvres du dirigeant portugais des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Luis Campos négocie avec le Benfica pour Gonçalo Ramos

Après Vitinha et Renato Sanches il y a six mois, Luis Campos veut encore puiser dans le vivier portugais pour renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. Désireux d’offrir à Kylian Mbappé le numéro 9 de métier qu’il réclame tant, le patron du recrutement du PSG aurait entamé des négociations avec le Benfica Lisbonne pour son prodige Gonçalo Ramos. Révélation de la dernière Coupe du monde, avec notamment 3 buts en 4 matches, l’international portugais de 21 ans possède le profil recherché par les dirigeants parisiens.

Le compte Twitter Paris Saint-Germain Actualités, bien informé sur le Champion de France en titre, rapporte ainsi que Luis Campos aurait rencontré les dirigeants du Benfica Lisbonne cette semaine pour évoquer une arrivée de Ramos. Avec le budget dont dispose le PSG pour recruter cet hiver, seul un prêt avec obligation d’achat pourrait être la seule option pour voir Gonçalo Ramos débarquer dans la capitale d’ici le 31 janvier prochain. D’autant que le site spécialisé Transfermarkt évalue celui qui a envoyé Cristiano Ronaldo sur le banc durant le Mondial à 30 millions d’euros.