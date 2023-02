OM Mercato : Marseille avait tout prévu pour une recrue en or

Publié par Timothée Jean le 08 février 2023 à 11:29

Cet hiver, Pablo Longoria a bouclé la signature d'une nouvelle pépite au milieu. Le président de l’ OM avait tout prévu pour son arrivée.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, peut être fier de sa cellule de recrutement qui a réalisé un travail remarquable lors de cette fenêtre de transfert. Le club phocéen a terminé le mercato hivernal avec un bilan de six départs et trois arrivées. Azzedine Ounahi fait notamment partie des nouvelles recrues de l’ OM.

La direction marseillaise a déboursé environ 10 M€ pour boucler son transfert en provenance d’Angers. Un montant qui semble relativement faible pour l’une des sensations de la Coupe du monde 2022. D’ailleurs, l’ OM ne pensait pas vraiment obtenir gain de cause dans ce dossier, puisque plusieurs clubs européens s’activaient en coulisse pour boucler sa signature. L’Ajax Amsterdam, Naples ou encore le FC Barcelone était sur les traces d’Azzedine Ounahi.

Face à cette rude concurrence, le SCO jouait alors la montre afin de faire grimper les enchères pour le jeune milieu de terrain. Mais en l’espace de quelques semaines, tout s’est accéléré en faveur de l' OM, grâce notamment à Pablo Longoria, qui avait déjà un plan précis pour le recrutement du crack marocain.

OM Mercato : Azzedine Ounahi "vaudra 70 M€"

Comme l’indique La Provence dans son article du jour, le président phocéen était allé féliciter l’international marocain après la rencontre entre Angers et l’ OM (0-3) en octobre dernier. Une première approche visant à tâter le terrain, avant de passer à la vitesse supérieure quelques mois plus tard. En effet, des contacts ont rapidement été noués entre Pablo Longoria et le clan Ounahi. Ces discussions se sont même poursuivis lors de la Coupe du monde au Qatar.

La source explique que lors de son séjour qatari, le président marseillais a fait part de son intérêt de recruter le jeune joueur dès cet hiver. Cette offensive de l'Olympique de Marseille a fini par porter ses fruits, puisque quelques semaines plus tard, le principal concerné a posé ses valises dans la cité phocéenne. Face à la concurrence de plusieurs prétendants, le président de l’ OM a donc eu les mots justes pour convaincre le jeune joueur de signer à Marseille. Et le temps donnera peut-être raison à Pablo Longoria qui n’a pas hésité à mettre 10 M€ pour finaliser cette opération.

L’ancien joueur du Real Madrid, Wesley Sneijder, est en tout persuadé que Azzedine Ounha est une recrue en or qui permettra de réaliser une très belle vente dans quelques années. « C’est un milieu de terrain fantastique, il a fait une bonne Coupe du monde. S'il peut continuer sa progression, il vaudra 70 M€ dans deux ans », a-t-il confié dans un entretien accordé à Veronica Offside.