En manque de régularité à l'Olympique de Marseille sous Gennaro Gattuso, Azzedine Ounahi fait l'objet d'un grand intérêt de l'Arabie Saoudite.

L'OM ouvert à un départ de Azzedine Ounahi

Lors du mercato hivernal dernier, l'Olympique de Marseille réalisait un très bon coup en dénichant l'une des révélations de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Grand artisan de l'excellent parcours du Maroc à ce mondial qatari, Azzedine Ounahi a vu sa valeur grimper au point où le SCO d'Angers ne pouvait plus le garder. Très intéressé par le profil du jeune milieu de terrain, Pablo Longoria n'a pas hésité à mettre dix millions d'euros sur la table pour l'attirer. Alors qu'on s'attendait à beaucoup de lui, le Lion de l'Atlas a déçu en étant très peu en vue sous les ordres de Igor Tudors. Si la situation a semblé s'inverser depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, Azzedine Ounahi manque cependant de régularité. Le pire moment de sa carrière a été cette blessure contractée en fin de saison. Pour tout celà, l'Olympique de Marseille n'entend pas s'imposer à un départ du joueur en cas d'une belle offre.

L'Arabie Saoudite fonce sur Azzedine Ounahi

D’après les informations de nombreux clubs saoudiens surveillent sa situation. Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Shabab et Al-Ahli apprécient le profil d’Ounahi qui va participer à la CAN 2023 avec le Maroc. Mais c'est Al Ahli qui s'est le plus montré intéressé par le joueur. Sauf que Ounahi n'a pas l'intention de quitter l'Olympique de Marseille, car le jeune milieu de terrain marocain rêve de s'y imposer. De quoi mettre un gros coup de froid aux courtisans. Un peu timoré en début de saison, le jeune Lion de l'Atlas a fini par s'offrir du temps de jeu avec 11 matchs disputés sur 17 possibles pour 2 buts marqués. Il va manquer au groupe de Gennaro Gattuso qui a besoin d'être renforcé. En raison du départ de Ounahi à la CAN 2023, Pablo Longoria devrait faire un recrutement conséquent.

Après une courte pause hivernale, l'OM est de retour à l'entraînement vendredi afin de mieux préparer les 32e finale de la Coupe de France. Près de 12 000 personnes ont assisté à cette première séance post Covid 19. A la reprise, l'OM fera sans Azzedine Ounahi, Amine Harit, Chancel Mbemba, Pape Gueye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr.