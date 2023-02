FC Nantes : Choix fort en attaque, la compo du FCN à Angers

Publié par Enzo Vidy le 08 février 2023 à 10:45

Alors que le FC Nantes se déplace à Angers ce mercredi, Antoine Kombouaré fait un choix fort en attaque. Voici la compo du FCN.

Tenant du titre après sa victoire finale la saison dernière face à Nice au Stade de France, le FC Nantes joue une place en 1/4 de finale ce mercredi. Opposés à Angers, toujours en très grande difficulté depuis le début de la saison, les Canaris partent très nettement favoris de ce match, mais devront tout de même se méfier, d'autant plus que cette rencontre se jouera au stade Raymond-Kopa.

Toutefois, le FC Nantes est en confiance après son succès capital le week-end dernier sur la pelouse de l'AC Ajaccio (2-0), et va se présenter à Angers avec un groupe bien garni. Hormis les absences de Nicolas Pallois, Quentin Merlin, et Moses Simon, Antoine Kombouaré possède plusieurs solutions pour faire face à ces forfaits, et le coach du FCN devrait aligner du lourd sur la pelouse angevine ce mercredi soir.

FC Nantes : Vers un quatuor offensif redoutable face au SCO ?

Malgré l'absence de Moses Simon, l'attaque du FC Nantes devrait avoir fière allure face à Angers SCO. Conscient de l'importance que représente cette compétition aux yeux des supporters nantais, Antoine Kombouaré devrait tenter le tout pour le tout, d'abord en titularisant Andy Delort sur la pointe de l'attaque du FCN, tout en alignant Ludovic Blas, Florent Mollet et Ignatius Ganago pour accompagner le buteur algérien.

Pour le reste, pas de grosse suprise à prévoir dans la composition du FC Nantes. Le duo Castelletto-Joao Victor devrait logiquement être reconduit en défense centrale. En revanche, Jaouen Hadjam devrait être remplacé par Charles Traoré pour débuter la partie à Angers.

La compo probable du FC Nantes à Angers

Gardien : A. Lafont

Défenseurs : F. Centonze, J-C. Castelletto, J. Victor, C. Traoré

Milieux : A. Girotto, P. Chirivella, F. Mollet

Attaquants : L .Blas, A. Delort, I. Ganago