FC Nantes : Coupe de France, trois absents au FCN contre Angers

Publié par ALEXIS le 07 février 2023 à 17:00

Le FC Nantes ne sera pas au complet lors de son déplacement à Angers, mercredi, en Coupe de France. Antoine Kombouaré a confirmé trois absences.

Trois jours après sa victoire à Ajaccio (2-0) en Ligue 1, le FC Nantes se déplace à Angers pour affronter le SCO, en 8e de finale de la Coupe de France. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 18h15, au stade Raymond Kopa, mercredi. Antoine Kombouaré était en conférence de presse ce mardi pour évoquer ce rendez-vous si important pour les Jaune et Vert. En effet, le FCN est le détenteur du trophée national et ne veut pas s’arrêter en chemin.

« On a envie de continuer l'aventure et d'aller le plus loin possible, mais cela passe par l'obstacle angevin », a laissé entendre l’entraîneur du FC Nantes. « On est dans l'idée que les victoires appellent les victoires : d'enchainer avec une dynamique positive. On a faim de victoires. Et là, vous ne ressentez ni la fatigue ni les blessures », a-t-il confié par la suite.

FC Nantes : Moses Simon, Pallois et Merlin absents face à Angers SCO

L’ambition du technicien kanak et son équipe est donc claire. Ils souhaitent encore remporter la Coupe de France, vu qu’elle donne droit directement à une place en Ligue Europa. Mais à quelques heures du match face à Angers SCO, Antoine Kombouaré a déclaré trois joueurs forfait. Moses Simon, Nicolas Pallois et Quentin Merlin sont absents en Maine-et-Loire.

Le premier souffre de la cuisse. « Ce n'est pas trop grave, mais il ne peut pas être avec nous », a indiqué l’entraîneur des Canaris. Quant au deuxième, il « avance » bien dans sa guérison, à en croire son coach. Le troisième est lui toujours en reprise, à la suite de son opération aux adducteurs. Pour finir, Antoine Kombouaré a fait savoir qu’il est enclin à faire confiance à de jeunes joueurs de la réserve du FC Nantes. « Lundi, il y a eu 7 jeunes qui se sont entraînés avec nous. Ils sont en concurrence et la concurrence est très forte […]. Moi je compte sur eux, il n'y a aucun souci de ce côté-là. »