FC Barcelone Mercato : L'arrivée d'un crack brésilien se précise !

Publié par Thomas G. le 08 février 2023 à 13:45

Habitué à recruter des futurs grand joueurs, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur l'une des révélations du championnat brésilien.

Le FC Barcelone veut poursuivre son nouveau projet en réalisant un grand mercato estival. Dans cette optique, la cellule de recrutement du Barça s’active en coulisse pour dénicher les perles rares. Cet été, les Blaugranas auront les moyens de se renforcer et les dirigeants du FC Barcelone souhaiteraient recruter un joueur par ligne. Les Catalans sont notamment intéressés par l’achat d’un nouvel attaquant capable d’évoluer sur les ailes. L’accumulation des matchs et le rendement d’Ansu Fati et Raphinha poussent la direction du Barça a cherché un ailier en vue de la saison prochaine.

Selon les informations de Sport, le FC Barcelone serait très intéressé par le jeune espoir brésilien Vitor Roque (17 ans). L’attaquant de l’Atlético Paranense dispute actuellement sa première saison chez les professionnels et ses prestations ne sont pas passes inaperçues. À 17 ans, Vitor Roque est considéré comme l’un des plus grands espoirs du Brésil avec Endrick.

En plus du FC Barcelone, Chelsea et le PSG seraient également attentifs à la situation de l’attaquant de l’Atlético Paranense. Ses récentes performances ont fait grimper sa cote sur le marché en flèche. Vitor Roque est actuellement à la Copa America des moins de 20 ans et de nombreux observateurs ont les yeux braqués sur lui.

FC Barcelone : Vitor Roque aurait choisi le Barça

Les Blaugranas auraient pris une longueur d’avance dans le dossier Vitor Roque grâce à l’agent du joueur. Le jeune espoir brésilien dispose du même représentant que Raphinha à savoir Deco l’ancienne légende du Barça.

Selon les informations de Joaquim Piera, Vitor Roque souhaiterait s’engager avec le FC Barcelone l’été prochain.Les négociations entre Deco et Le Barça auraient déjà commencé et le transfert pourrait coûter 30 millions d’euros aux Blaugranas. Les Catalans estiment que le gaucher de 17 ans a plus de potentiel qu’Endrick et que sa signature est une priorité.