OM Mercato : Un gros changement en vue pour Jean-Pierre Papin

Publié par Timothée Jean le 08 février 2023 à 12:59

De retour à l’ OM, Jean-Pierre Papin démarre une nouvelle carrière au poste de conseiller du président phocéen. Un rôle qui pourrait même s’étendre.

La légende de l’Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin, est de retour à « la maison ». Après avoir été joueur de l’ OM de 1986 à 1992, l’homme de 59 ans retrouve son club de cœur en tant que conseiller spécial du président Pablo Longoria. Son profil et son parcours historique ont fortement séduit le dirigeant espagnol qui apprécie travailler avec les anciennes icônes marseillaises. Ce fut notamment le cas avec Basile Boli, déjà ambassadeur du club phocéen.

Les premiers contacts entre Pablo Longoria et Jean-Pierre Papin ont donc rapidement débuté et tout s'est accéléré lors du dernier mercato hivernal. Après plusieurs semaines de négociations, le Ballon 1991 a finalement décidé de démissionner de son poste d’entraîneur de Chartres (National 3) afin de retourner à l’ OM, où il occupe à présent un rôle d'intermédiaire entre la direction, le staff et les joueurs.

Après avoir accompagné l'équipe professionnelle au stage de reprise à Marbella en décembre dernier, JPP est presque omniprésent aux séances d’entraînement de l’ OM. Il a également été aperçu aux côtés d’Azzedine Ounahi et Vitinha, lors de la présentation officielle de ces deux recrues marseillaise. L’ancien international français a très vite pris ses marques dans ses nouvelles fonctions à Marseille. Il pourrait d’ailleurs voir son rôle s’élargir dans les semaines à venir.

OM : Jean-Pierre Papin, un rôle étendu jusqu’au centre de formation ?

Dans son édition du jour, L’Équipe assure en effet que Jean-Pierre Papin « pourrait aussi intervenir à l'avenir au centre de formation » de l' OM. En plus de son accompagnement auprès de l’équipe première entraînée par Igor Tudor, JPP pourrait être ce fameux lien entre le groupe professionnel et les jeunes du centre de formation, celui qui devra faire comprendre aux jeunes marseillais que jouer à l’ OM n'est pas impossible.

Pour rappel, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a toujours pesté contre le manque de performance de la réserve marseillaise, reléguée l’année passée en National 3. Il a aussi déploré que l’absence de ces jeunes joueurs locaux au sein de l’équipe première. Le président marseillais souhaite compte opérer des changements au sein de centre de formation du club des Bouches-du-Rhône en vue d'un meilleur résultat. C’est dans ce sens que Jean-Pierre Papin devrait prendre encore plus de galon à l' OM.