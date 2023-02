PSG Mercato : Al-Khelaïfi prépare le casse du siècle en Angleterre

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 13:59

Après la France et le PSG depuis 2011, QSI s’attaquerait désormais à l’Angleterre. Nasser Al-Khelaïfi serait notamment sur un gros coup en Premier League.

Plus de dix ans après avoir poser ses valises en France par l’acquisition du Paris Saint-Germain, le fonds d’investissements qataris, Qatar Sports Investments (QSI), souhaiterait étendre son influence en Angleterre, via un cador de Premier League, notamment à Tottenham, Liverpool ou Manchester United. Il y a quelques jours, plusieurs rumeurs venues de l’étranger ont évoqué des discussions entre Nasser Al-Khelaïfi, PDG de QSI, et Daniel Levy, président de Tottenham, pour un éventuel rachat des Spurs, la presse britannique assure ce mercredi que c’est finalement les Red Devils qui pourraient prochainement passer sous pavillon Qatari. Même si les propriétaires du Paris SG ne sont pas seuls sur ce coup.

PSG Mercato : Manchester United bientôt sous pavillon qatari ?

Alors que la famille Glazer, propriétaire de Manchester United et sous le feu des critiques depuis plusieurs mois, a annoncé en novembre passé sa volonté de céder le club anglais, Nasser Al-Khelaïfi et les siens feraient partie des investisseurs désireux de reprendre la formation mancunienne. Toutefois, le Daily Mail assure que les investisseurs qataris concernés ne sont pas affiliés à QSI. Ces derniers prépareraient d’ores et déjà une offre de rachat total de Manchester United et auraient prévu de la soumettre avant la mi-février, soit la date limite fixée par la famille Glazer.

« Il y a des fonds importants disponibles. Ces personnes sont sérieuses. Ils veulent s'assurer que United est là où il doit être et ils sont convaincus que leur offre sera la plus forte », a confié une source proche du dossier. Malgré l’intérêt de QSI, Manchester United pourrait donc échapper au contrôle d’Al-Khelaïfi puisque les règles interdisent à un même actionnaire de détenir deux clubs disputant la même compétition européenne, en outre la Ligue des Champions. Toujours selon la même source, IENOS du milliardaire Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice depuis août 2021, est aussi sur les rangs pour le rachat de l’ancien club de Cristiano Ronaldo estimé à 6,7 milliards d’euros par les Glazer.