OM Mercato : Milik, une décision est déjà prise à la Juventus

Publié par Timothée Jean le 08 février 2023 à 14:29

Plongée dans de sérieux problèmes sportifs et judiciaires, la Juventus a tranché pour Arkadiusz Milik, qui est prêté cette saison par l’ OM.

La Juventus s’enfonce un peu plus dans la crise. Récemment sanctionné d’une pénalité de 15 points en Serie A, le club turinois est dans le viseur de la Justice et des différentes instances sportives pour des irrégularités financières. Face à cette situation inquiétante, les dirigeants de la Juve devront sans doute se séparer de plusieurs joueurs à l’issue de la saison.

De nombreux éléments seront donc invités à aller voir ailleurs. Et certains d’entre eux seront cédés à contrecœur. La Gazzetta dello Sport explique que Leandro Paredes, Angel Di Maria, Adrien Rabiot, Juan Guillermo Cuadrado et Alex Sandro ne seront pas conservés par les Bianconeri l'été prochain. De nombreux joueurs prêtés à la Vieille Dame devront également retourner au sein de leur équipe respective. Mais ce ne sera pas forcément le cas d’Arkardiusz Milik.

Prêté par l’ OM, l’international polonais s’est très vite adapté au sein de l’effectif des Bianconeri en enchainant de belles prestations. Le joueur de 28 ans comptabilise 8 buts inscrits en 25 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Ses performances ont rapidement convaincu les dirigeants italiens qui ne comptent pas perdre un tel atout offensif.

OM Mercato : La Juventus souhaite conserver Arkadiusz Milik

Le média transalpin assure en effet que la Juventus, malgré ses difficultés sportives et judiciaires, est déterminée à conserver définitivement Arkadiusz Milik. Le club turinois devra donc verser environ9 millions d'euros à l’Olympique de Marseille afin de boucler ce deal. Le club phocéen pourra de ce fait toucher un joli chèque en contrepartie, même si rien n’est acquis dans ce dossier. Et pour cause, la Juventus reste toujours sous la menace de terribles sanctions supplémentaires.

En attendant, Arkadiusz Milik a déjà affiché sa volonté de poursuivre son aventure dans le Piémont. « Je suis toujours un joueur de l'OM, je suis juste prêté. Les supporters de Marseille m'ont impressionné, c'était une grande époque pour moi ! Mais je suis dans grand un club, j'espère y rester », avait-il lâché en conférence de presse.