OGC Nice Mercato : Un cadre du Gym touché par le départ de Delort

Publié par Enzo Vidy le 08 février 2023 à 16:10

Alors que le dossier Andy Delort a grandement agité le mercato hivernal de l'OGC Nice, un cadre du Gym est attristé par le départ de l'attaquant algérien.

Dès le début du dernier mercato, Andy Delort était au centre de toutes les attentions. Après une brouille avec les dirigeants de l'OGC Nice, l'attaquant algérien exprime sa volonté de quitter la Côte d'Azur durant le mois de janvier. Immédiatement son nom est associé avec le FC Nantes qui ne cache pas son envie d'attirer le buteur algérien. Cependant, l'OGC Nice annonce dans un premier temps ne pas vouloir céder son joueur si personne ne vient au Gym pour le remplacer. En parallèle, les dirigeants niçois tentent d'attirer Terem Moffi, mais les négociations avec le FC Lorient sont assez complexes.

C'est finalement en toute fin de mercato hivernal que tout va se décanter pour Andy Delort. Après une énième offre transmise au FCL, et face à la volonté de Terem Moffi à rejoindre l'OGC Nice cet hiver, les Merlus acceptent de laisser partir leur buteur nigérian au Gym. De ce fait, Andy Delort prend alors la direction du FC Nantes, où il signera à quelques jours de la fin de la période des transferts. Mais ce départ assez inattendu n'a pas laissé indifférent un attaquant de l'OGC Nice, qui accuse un peu le coup depuis plusieurs jours.

OGC Nice : Gaëtan Laborde vit mal le départ de Delort

Véritable duo de choc à Montpellier, Gaëtan Laborde et Andy Delort ont disputé 112 rencontres où ils ont été associés à Montpellier et à Nice. En conférence de presse ce mercredi, l'attaquant de l'OGC Nice regrette le départ de son ancien coéquipier : "Ce sont des situations dans le foot que tu ne maîtrises pas forcément. Nous on voulait jouer ensemble, il y a un coach qui en a décidé autrement, qui avait d’autres idées. Il faut respecter ça, nous on a continué à bosser pour essayer de jouer un maximum de matchs ensemble. J’aurais aimé qu’il soit encore là aujourd’hui."

Heureusement pour le Gym, les performances de Gaëtan Laborde ne sont pas perturbées par le départ d'Andy Delort, puisque ce dernier reste sur 3 buts lors des 3 derniers matchs de Ligue 1.