OGC Nice Mercato : Le président du FC Lorient tacle le Gym pour Moffi

Publié par ALEXIS le 08 février 2023 à 12:10

Pour remplacer Andy Delort, l’ OGC Nice a sorti le chéquier pour recruter Terem Moffi au FC Lorient. Une méthode dénoncée par Loïc Féry.

Contre son gré, l’ OGC Nice a perdu Andy Delort (31 ans), le buteur du club la saison dernière (18 buts et 4 passes décisives, en 37 matchs). L’attaquant algérien a décidé de quitter le Gym parce qu’il ne s’entendait plus avec la direction du club, accusée de promesse non tenue. Le club azuréen a donc été contraint de lui trouver un successeur du même calibre. Les Aiglons et leur nouveau directeur sportif Forent Ghisolfi ont ainsi jeté leur dévolu sur Terem Moffi.

Devancé par des concurrents, notamment l’OM en Ligue 1, sur le buteur du FC Lorient, l’ OGC Nice a dû passer à l'offensive en sortant le chéquier pour tuer la concurrence. Les Niçois ont investi un montant estimé à 30 M€ bonus compris, dans le transfert de l’attaquant nigérian. Ils n’ont pas laissé le choix aux Merlus sur ce dossier conclu dans les dernières heures du mercato hivernal, le 31 janvier.

OGC Nice Mercato : Le Gym accusé d'avoir déstabilisé Terem Moffi

Alors qu’il a touché un gros chèque sur la vente de Terem Moffi (23 ans), le président du club Morbihan se plaint de la méthode de l’ OGC Nice. Il déplore un harcèlement de la part du club du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

« On avait accepté une offre de l’Olympique de Marseille et une autre de West Ham, qui étaient dans nos paramètres. Quand on ferme la porte, il faut savoir l'entendre. Là, Nice a continué à solliciter notre joueur, même s'il n'y avait pas d'accord. Moffi a été très déstabilisé. Quand vous dites que les conditions de sortie sont "X" et que la première offre est un tiers de "X", c'est un facteur de déstabilisation », a raconté Loïc Féry dans L'Équipe.

« À Nice, ils apprennent dans leur structuration et je pense qu'ils vont devoir fonctionner différemment parce que s'ils ont l'ambition qu'ils affichent, ils ne peuvent pas déstabiliser tous les clubs. Ç'a été le cas au RC Lens, c'est le cas à au FCLorient. Il y a eu un manque de considération, c'est dommage, mais on s'est expliqué », a regretté le dirigeant lorientais.