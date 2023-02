PSG : Christophe Galtier lance un dernier avertissement à l’OM !

Publié par JEAN-LUC D le 08 février 2023 à 16:59

À quelques heures du huitième de finale de Coupe de France au Stade Vélodrome, Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG, a prévenu les joueurs de l’ OM.

Depuis le début de l’année civile 2023 et la fin de la Coupe du monde au Qatar, le Paris Saint-Germain marche au ralenti. Malgré six victoires, deux défaites et un match nul, l’équipe phare de la capitale française ne convainc pas dans le jeu, donnant ainsi aux équipes adverses de croire en leur chance. D’ailleurs pour ce mercredi et le huitième de finale de la Coupe de France, beaucoup d’observateurs estiment que les hommes d’Igor Tudor sont dans une bien meilleure forme que la bande à Lionel Messi, et que l’OM est plus que jamais favori pour ce énième Classique.

Surtout que Kylian Mbappé est forfait pour ce choc du football français. « Je serais un menteur de dire que cela ne change rien, car c'est l'un des meilleurs joueurs du monde », a notamment avoué le coach marseillais lors de sa conférence de presse d’avant-match de ce mardi. Cependant, Christophe Galtier a un message pour tous ceux qui ne misent pas forcément sur ses garçons.

PSG : Christophe Galtier galvanise ses troupes pour l’OM

Christophe Galtier ne se fait aucun souci pour son groupe qui va croiser le fer avec l’Olympique de Marseille ce mercredi à 21h10, au Vélodrome. Pour le technicien marseillais, Messi, Neymar et toutes les autres stars vont se surpasser en l’absence de Mbappé afin de valider leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France.

« On est en ce début d’année moins dominateur qu'à un certain moment, notamment en début de saison. Après dans ces grands rendez-vous, l’équipe arrive à se recentrer, se reconcentrer. Ce sont des joueurs qui attendent ces grands rendez-vous, et dès que les matchs décisifs se rapprochent, tout le monde se recentre sur l’équipe, le jeu, et la préparation du match », a déclaré Galtier dans l’émission Tout le Sport. D’autant que « quand on est au PSG, vous avez l’obligation de résultat. Tout est une priorité au Paris Saint-Germain, il faut tout gagner, c’est comme ça. »