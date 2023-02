OM : Marseille fait mal à Paris, Mattéo Guendouzi enfonce le clou !

Publié par Timothée Jean le 09 février 2023 à 10:38

Après la qualification de l’ OM face au PSG (2-1) en Coupe de France, Mattéo Guendouzi a envoyé une pique aux supporters parisiens.

Cela faisait plus de 11 ans que l’Olympique de Marseille était privé de victoire à domicile face au PSG. L’ OM est enfin parvenu à mettre un terme à cette série noire. Les Marseillais se sont en effet imposés face au rival parisien, mercredi soir, en 8e de finale de la Coupe de France (2-1). Alexis Sanchez a ouvert le score sur penalty à la 31e minute, tandis que Sergio Ramos a égalisé tout juste avant la pause.

De retour des vestiaires, les deux équipes s’observent pendant 10 minutes, mais le pressing intense de l’ OM finit par payer. La recrue hivernale Ruslan Malinovskyi redonne l’avantage aux Phocéens sur une frappe puissante à l’heure de jeu. Le score n’évoluera pas. L’OM s’impose 2 buts à 1 face au PSG et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Tout juste après la qualification, le milieu de terrain de l’ OM, Mattéo Guendouzi a publié sur les réseaux sociaux un message, photo à l’appui, pour chambrer le PSG, sans ancien club.

OM : Mattéo Guendouzi affiche sa passion pour Marseille

Régulièrement pris pour cible pour son passif parisien, l’international français a tenu à rappeler à tous qu’il a toujours été un grand fan de l’ OM, et ce, dès son plus jeune âge. Mattéo Guendouzi a ainsi mis en ligne un cliché de lui enfant, posant fièrement avec le maillot marseillais sur la pelouse du Parc des Princes. « Et quand je vous dis que je suis Marseillais », a-t-il écrit en guise de légende.

Natif de Poissy, Mattéo Guendouzi a débuté au PSG, où il a évolué de 2005 à 2014 avant de rejoindre le centre de formation du FC Lorient. De retour en France après un passage mitigé à Arsenal puis au Hertha Berlin, le joueur de 23 ans a retrouvé des couleurs à l' OM, où il s’éclate. Par cette publication via les réseaux, le vice-champion du monde rappelle son attachement à l’ OM.

« C’est une photo de quand j’étais très jeune avec le maillot de l’OM au Parc des Princes, donc il n’y a pas besoin d’en dire plus. La photo est là, et elle parle d’elle-même », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par RMC Sport.