FC Nantes : Un homme marque les esprits après la qualification du FCN

Publié par Enzo Vidy le 09 février 2023 à 14:52

Après la qualification du FC Nantes à Angers pour les quarts de finale de la Coupe de France, un homme marque les esprits au FCN.

Tenant du titre après sa victoire la saison dernière, le FC Nantes continue de rêver du Stade de France une deuxième fois d'affilée. En déplacement sur la pelouse d'Angers SCO mercredi soir, les Canaris ont dû s'employer face à la lanterne rouge du championnat pour obtenir sa précieuse qualification.

Annoncé logiquement favori de la partie, le FC Nantes va très mal rentrer dans son match, et concéder l'ouverture du score dès la 6e minute par Abdallah Sima. Les hommes d'Antoine Kombouaré vont vivre une première période très difficile, et sont assez chanceux de rentrer aux vestiaires avec un retard d'un seul but au tableau d'affichage.

Durant la pause, des prises de paroles ont lieu dans le vestiaire nantais, et c'est une autre équipe qui revient sur la pelouse du stade Raymond-Kopa en seconde mi-temps. Beaucoup plus entreprenant, le FC Nantes va d'abord manquer de réalisme, avant d'être récompensé à la 87e minute grâce à un coup de canon de Florent Mollet, qui envoie les deux équipes aux tirs au but.

Finalement, c'est le FC Nantes qui remporte le cruel exercice des penaltys, et s'offre un nouveau quart de finale en Coupe de France. Après la qualification, un homme a grandement marqué les esprits au FCN.

FC Nantes : Rémy Descamps, l'homme des tirs au but

Toujours titularisé en Coupe de France en tant que doublure d'Alban Lafont, Rémy Descamps a encore réalisé une prestation XXL dans les buts du FC Nantes mercredi soir. Auteur de trois arrêts déterminants durant la partie, le gardien de 26 ans s'est également gratifié d'un penalty stoppé lors de la séance des tirs au but. À l'issue de la rencontre, Rémy Descamps est revenu sur son aisance dans l'exercice tant redouté par les tireurs.

"J'essaie de prendre un maximum de place quand le tireur pose son ballon. Comme je suis grand, je n'ai pas besoin d'en faire trop. Je reste focus sur moi-même. J'ai des infos, je sais à peu près où vont tirer les mecs et, après, je fais en fonction de ce que je vois et de ce que je ressens." Grand artisan de la qualification obtenue mercredi soir, Rémy Descamps aura l'occasion de disputer un nouveau match de Coupe de France dans les prochains jours.