FC Nantes : Le nouveau statut d'Alban Lafont au FCN

Publié par Jules le 08 février 2023 à 14:45

Arrivé en 2019 au FC Nantes en provenance de la Fiorentina, Alban Lafont est devenu, à 24 ans, l'un des cadres des Canaris ces dernières saisons.

Cette saison, Alban Lafont semble être passé dans une autre dimension. En effet, le portier du FC Nantes réalise un bon début de championnat, et a évité aux Canaris une entame beaucoup plus difficile qu'elle ne l'a été. À seulement 24 ans, l'ancien gardien de la Fiorentina s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, a vécu sa première sélection en bleu, et a récupéré le brassard de capitaine avec le FCN. Un signe de précocité assez rare pour un gardien de but.

Avec les départs à la retraite internationale d'Hugo Lloris et de Steve Mandanda, la voie semble se dégager pour Alban Lafont, qui peut désormais espérer récupérer la place de deuxième gardien, à priori derrière Mike Maignan qui, a 27 ans, devrait désormais s'installer dans les cages des Bleus. Le portier du FC Nantes devrait donc désormais être l'un des choix de Didier Deschamps pour les prochains rassemblements, un nouveau statut qui lui donne également davantage de responsabilités.

FC Nantes : Alban Lafont se livre sur son rôle de capitaine du FCN

Dans un long entretien à Ouest France, Alban Lafont est revenu sur son nouveau statut de capitaine au FC Nantes. "J’ai la chance d’être capitaine de l’équipe et ça me met un peu plus de pression, mais j’aime ça. [...] Il faut aussi prendre du recul par rapport au brassard. Le plus important, c’est d’être bon sur le terrain et, ensuite, d’aider l’équipe avec la parole, mais surtout de montrer l’exemple au quotidien". Un exemple que le portier des Canaris devra montrer, notamment face à la Juventus jeudi prochain.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec le FC Nantes, Alban Lafont va bientôt devoir prendre une décision pour son avenir chez les Canaris. Pour le moment, le gardien prometteur est un joueur du FCN et va tenter d'aider les siens à conserver leur titre de Coupe de France contre Angers SCO.