RC Lens Mercato : La déclaration d'amour de Fulgini au RCL

Publié par Enzo Vidy le 09 février 2023 à 15:20

Arrivé dans les derniers instants du mercato hivernal, le milieu Angelo Fulgini a fait une belle déclaration d'amour au RC Lens.

Il a fait ses grands débuts avec le RC Lens dimanche dernier à l'occasion du déplacement à Brest, et a ainsi réalisé son rêve. Angelo Fulgini est parvenu à rejoindre les Sang et Or lors de la dernière journée du mercato hivernal, alors qu'il évoluait du côté de Mayence en Bundesliga.

Bien connu du championnat de France pour son passage à Angers, le milieu de 26 ans s'est engagé sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire d'environ 6 millions d'euros. Avec seulement 18 matches disputés avec Mayence en l'espace de six mois, Angelo Fulgini n'a pas inscrit le moindre but, et s'est offert seulement une passe décisive. Présent mardi dernier en conférence de presse, l'ancien angevin est revenu sur son arrivée au RC Lens, et ne cesse d'affirmer ses ambitions.

RC Lens : Les mots forts d'Angelo Fulgini sur sa signature au RCL

Il ne s'en cache pas, Angelo Fulgini est sur un nuage depuis qu'il a signé au RC Lens. Présent dans les travées du stade Bollaert lors de son enfance pour assister à différentes rencontres du RCL, le milieu de terrain originaire d'Abidjan a rendu un bel hommage au club Sang et Or mardi en conférence de presse.

"J'avais dit non à Troyes et Strasbourg quatre jours avant la fin du marché. Après l'entraînement, j'apprends l'intérêt de Lens et de Lyon. La lumière est réapparue d'un coup. Comme une bouffée d'oxygène. C'était une évidence. J'ai dit à mes conseillers : C'est Lens et pas autre chose." Une belle preuve d'amour envers le RC Lens, qui devrait grandement faire plaisir aux supporters lensois. Nul doute qu'Angelo Fulgini sera accueili comme il se doit par le public de Bollaert lors du prochain match à domicile du RCL.