Le RC Lens a perdu des joueurs majeurs alors que le club va jouer la Ligue des Champions. De quoi laisser des regrets à Angelo Fulgini.

Mercato RC Lens : Déjà six renforts au RCL, et ce n'est pas tout

Le RC Lens se renforce pour repartir à la conquête du titre de champion, la saison prochaine. Le club nordiste avait terminé l'exercice dernier à la 2e place de Ligue 1, jute derrière le PSG avec seulement un point en moins. Toutefois, les Sang et Or ont décroché un billet pour la phase de poule de la Ligue des champions. Et le RCL a à coeur de faire une bonne campagne dans cette compétition européenne. Pour ce faire, les Lensois se renforcent.

Ils ont déjà recruté 5 nouveaux joueurs : Morgan Guilavogui (ailier droit), Stijn Spierings (milieu défensif), Andy Diouf (milieu de terrain), Oscar Cortes (ailier droit) et Neil El Aynaoui (milieu de terrain). En plus d’ Angelo Fulgini (milieu offensif), dont l’option d’achat a été levée, grâce à son prêt réussi lors de la deuxième moitié de la saison écoulée. Interrogé sur le marché du RC Lens, vendredi, Franck Haise a déclaré : « notre mercato n’est pas terminé, on doit encore avancer sur un ou deux joueurs ».

Mercato RC Lens : Angelo Fulgini, « Openda et Seko Fofana vont nous manquer »

Cependant, le départ de Seko Fofana et de Loïs Openda laisse forcément un gros vide dans l’équipe lensoise. Capitaine, le milieu de terrain était un vrai leader, tant dans le vestiaire que sur le terrain. Courageux et engagé, il était aussi décisif. En témoigne, ses 7 buts et 5 passes décisives en Ligue 1, la saison dernière. Quant à l’avant-centre, il avait été le meilleur buteur des Artésiens, avec 21 buts et 4 passes décisives en 38 matchs de championnat disputés. Mais les recruteurs du RC Lens n’ont pas encore trouvé les joueurs du calibre de l’Ivoirien et du Belge pour les remplacer dans leur équipe.

Selon Angelo Fulgini, leur départ laisse un gros regret dans le Nord. « Loïs Openda et Seko Fofana vont nous manquer, compte tenu de leur importance dans l’équipe », a-t-il déclaré sur France 3 Hauts de France. C’étaient des titulaires indiscutables, des meneurs d’hommes qui ont fait une saison incroyable. Je pense que le club cherche encore un attaquant pour combler le départ de Loïs. » Pour rappel, Seko Fofana a été transféré à Al Nassr (Arabie saoudite) pour 25 M€, tandis que Loïs Openda a rejoint le RB Leipzig contre un chèque de 43 M€, une vente record pour le RC Lens.