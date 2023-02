OM : Après Paris, Malinoskyi se projette sur les quarts de finale

Publié par Timothée Jean le 09 février 2023 à 19:39

Après la brillante victoire de l’ OM face au PSG en Coupe de France, Ruslan Malinovskyi a tenu à annoncer la couleur pour les quarts de finale.

Cela faisait 12 ans que le stade Vélodrome n’avait plus vibré face une victoire de l’Olympique de Marseille face au PSG. C’est désormais chose faite ! Hier soir, l’OM a montré son meilleur visage face au rival parisien et s’est imposé 2 buts à 1 à domicile. Dans cette rencontre intense, les Marseillais ont été les premiers à marquer grâce à un penalty transféré par Alexis Sanchez à 31 minutes. Et l’égalisation de Sergio Ramos avant la pause n’a pas enrayé la machine marseillaise.

L’ OM a repris l’avantage sur une frappe monstrueuse de Ruslan Malinovskyi à l'heure de jeu. En dépit de quelques offensives du PSG, le score n’évoluera pas. L’ OM remporte ainsi cette rude bataille face au PSG et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France, avec une bonne dose de confiance.

OM : Malinovskyi prévient déjà le prochain adversaire de Marseille

La preuve, Ruslan Malinovskyi s’est projeté sur la suite de la compétition. Auteur du but victoreux face aux PSG, l milieu offensif ukrainien a tenu à envoyer un avertissement au prochain adversaire de Marseille. « Nous étions très motivés face à Paris, nous voulions donner le maximum et je pense que nous méritons la victoire (…) Aujourd’hui, on a vu tout le monde se battre pour cette belle victoire. Il reste des matchs, on doit attendre le tirage du prochain tour. On se préparera de la même manière que contre Paris avec la même concentration et le même état d’esprit sur le terrain », a-t-il indiqué dans un entretien accordé au site officiel de l’ OM.

Les Marseillais connaîtront leur prochain adversaire en Coupe de France ce jeudi soir, lors du tirage au sort qui aura lieu à partir de 20h45, juste avant le dernier huitième de finale entre le FC Lorient et le RC Lens. Vainqueur pour la dernière fois en 1989, l’ OM se présente désormais comme le grand favori de cette édition 2023. Les Marseillais se permettent déjà de rêver d’un sacre en Coupe de France, un titre qui leur échappe depuis 34 ans.