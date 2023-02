FC Lorient : Cinq forfaits annoncés au FCL avant Lens

Publié par Enzo Vidy le 09 février 2023 à 00:59

À 24 heures de la rencontre face au RC Lens en Coupe de France, le FC Lorient enregistre 5 forfaits pour cette rencontre au sein de son effectif.

Auteur d'une excellente première partie de saison en championnat avec une actuelle 6e place, le FC Lorient est toujours en lice en Coupe de France. Jeudi soir, les Merlus seront opposés au RC Lens pour une place en quart de finale, dans une rencontre qui s'annonce explosive.

Face à une équipe lensoise qui traverse une période assez délicate depuis trois matchs, le FC Lorient aura l'occasion de frapper un grand coup devant son public, et de continuer à rêver du Stade de France à la fin de la saison. Cependant, il faudra être en mesure de proposer une prestation bien plus aboutie que celle de dimanche dernier face à Angers, où les Lorientais ont concédé le match nul 0-0 au Moustoir. Mais la tâche ne sera pas simple face pour les hommes de Régis Le Bris, d'autant plus que 5 joueurs majeurs sont d'ores et déjà forfaits pour ce 8e de finale.

FC Lorient : UN FCL amoindri pour affronter le RC Lens

Régis Le Bris risque de devoir innover pour aligner une équipe compétitive jeudi soir face au RC Lens. D'après les informations de Ouest-France, pas moins de 5 joueurs du FC Lorient sont forfaits pour la réception du RC Lens en Coupe de France. Parmi eux, on y retrouve sans grande surprise Yvan Mvogo, absent pour le reste de la saison.

En plus du gardien lorientais, Julien Laporte, opéré du genou, Laurent Abergel et Théo le Bris sont également absents. Enfin, le milieu défensif Bonke Innocent ne pourra pas être aligné par Régis Le Bris à cause d'une douleur au talon. Reste à savoir ce que va faire le technicien lorientais pour compenser ces nombreuses absences face aux Sang et Or.