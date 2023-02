FC Nantes : Encore un blessé à la Juve, les supporters du FCN jubilent !

Publié par Enzo Vidy le 10 février 2023 à 12:10

À six jours du match aller en Italie, la Juventus enregistre un nouveau blessé, et fait jubiler les supporters du FC Nantes.

L'évènement de l'année se rapproche pour le FC Nantes. Jeudi prochain, les hommes d'Antoine Kombouaré se déplaceront à Turin pour défier la Juventus, dans le cadre du barrage aller de la Ligue Europa. Une rencontre qui fait saliver les fervents supporters du FC Nantes depuis novembre dernier, date à laquelle le tirage au sort a été effectué.

Afin d'être le plus armé possible pour tenter de réaliser un exploit historique dans l'histoire du FCN, les dirigeants ont considérablement renforcé l'effectif lors du dernier mercato hivernal, avec l'arrivée de joueurs expérimentés, à savoir Andy Delort ou encore Florent Mollet.

Dans le camp d'en face, la confiance n'est pas à son paroxysme, et les ennuis s'enchaînent pour le club turinois. Confronté à de nombreuses blessures, la Juventus a récemment été sanctionnée d'un retrait de 15 points en championnat. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur s'est récemment blessé à la cheville, et sera indisponible pour les deux confrontations face au FC Nantes.

FC Nantes : Fabio Miretti d'ores et déjà forfait face au FCN

Joueur prometteur de la Juventus, Fabio Miretti ne pourra pas être aligné lors des deux matchs face au FC Nantes en Ligue Europa. Titularisé en début de semaine par son entraîneur, le jeune milieu de terrain s'est gravement blessé à la cheville, et a dû quitter ses partenaires sur civière.

Dans un communiqué officiel, la Juve a récemment donné des nouvelles de son joueur. "Ce matin, Fabio Miretti, suite à la déformation de sa cheville gauche, a subi des examens radiologiques à J|Medical qui ont exclu des fractures et le joueur va commencer le processus de rééducation visant à récupérer l’activité sportive."

Si cette nouvelle ne fait pas les affaires de la Juve, elle réjouit grandement les supporters du FC Nantes, qui commencent à penser que tout est en train de jouer en leur faveur pour voir les Canaris passer l'obstacle de la Vieille Dame. En plus de Fabio Miretti, Arkadiusz Milik devrait également être indisponible jeudi prochain.