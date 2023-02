OL : Un pépite à Lyon impressionne dans le vestiaire

Publié par Jules le 10 février 2023 à 23:25

Alors que l' OL a réalisé un début de saison compliqué en Ligue 1, les choses vont mieux ces dernières semaines, notamment grâce à la jeunesse.

Comme on le sait, l' OL a l'un des centres de formation les plus performants de France, et a pour habitude de sortir des joueurs très talentueux. Alors que le club était critiqué sur le fait de moins s'appuyer sur ses jeunes depuis plusieurs saisons, l'Olympique Lyonnais a fait le choix de revenir à "l'ADN OL". Un choix audacieux pour les Gones, qui pourrait s'avérer payant durant la seconde partie de saison, avec la montée en puissance de plusieurs pépites au sein de l'équipe.

Parmi ces jeunes, on retrouve notamment Bradley Barcola ou encore Castello Lukeba, qui bénéficient d'un temps de jeu accru ces derniers mois avec l' OL. La situation est la même pour Rayan Cherki, qui réalise enfin une saison pleine avec les Gones. Depuis le début de saison, le milieu offensif de 19 ans a participé à 19 rencontres avec l'Olympique Lyonnais, pour 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Des prestations qui ne passent pas inaperçues.

OL : Anthony Lopes est impressionné par Rayan Cherki

Cette saison, Rayan Cherki s'est fait une place de choix dans l'effectif de l' OL, ce qui n'a pas manqué d'attirer les convoitises. Alors que le PSG serait intéressé à l'idée de recruter le jeune joueur, Zinédine Zidane voudrait le faire venir au Real Madrid si son retour était acté. Au sein du club lyonnais, le joueur impressionne également ses coéquipiers, à commencer par Anthony Lopes, qui a dit tout le bien qu'il pensait du jeune milieu offensif.

En conférence de presse, Anthony Lopes s'est exprimé sur le cas Rayan Cherki. "Oui, il arrive mieux à maîtriser ses matchs, il a toujours cette fougue, arriver aux abords de la surface, dans la partie adverse, mais il a trouvé un jeu où il est beaucoup plus simple dans ses prises de décision, ses choix. Il est en train de franchir un cap, affirme le portier de l' OL. [...] Il nous apporte pas mal depuis un petit moment, j’espère qu’il va continuer comme ça parce que c’est un très bon gamin et il le mérite." Une déclaration qui devrait plaire au principal intéressé, qui va tenter de continuer sur sa lancée avec l'Olympique Lyonnais.