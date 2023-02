PSG Mercato : Emiliano Martinez au Paris SG pour succéder à Navas ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2023 à 11:20

Après avoir charrié Kylian Mbappé suite au sacre de l’Argentine au Mondial 2022, Emiliano Martinez rêve de le rejoindre au PSG pour remplacer Keylor Navas.

Prêté sans option d’achat à Nottingham Forest cet hiver, Keylor Navas pourrait définitivement quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Déjà sous le charme du gardien de but costaricien, le club anglais pourrait en effet se décider à négocier son transfert avec les dirigeants parisiens. Surtout qu’un chèque de 5 millions d’euros pourrait suffire pour boucler l’opération.

Une situation qui pourrait pousser les Rouge et Bleu à se lancer à la conquête d’un nouveau portier dans quelques mois. Si un tel scénario devait se produire, l’actuel meilleur gardien du monde se dit prêt à répondre favorablement à l’éventuel appel de la direction du PSG. Emiliano Martinez aimerait surtout se rapprocher de Kylian Mbappé après les incidents survenus lors des célébrations post-Coupe du monde 2022.

PSG Mercato : Emiliano Martinez lance un appel du pied au Paris SG

Élu meilleur gardien de la dernière Coupe du monde au Qatar, Emiliano Martinez est lié à Aston Villa jusqu’en juin 2027. Mais à 30 ans, le compatriote de Lionel Messi envisage de rejoindre un club plus ambitieux afin de remporter un titre majeur en club. Si ses performances au Qatar le placent carrément dans le collimateur de plusieurs cadors européens, le protégé d’Unai Emery se verrait bien rejoindre l’effectif de Christophe Galtier en Ligue 1. Profitant d’une interview accordée à France Football, Emiliano Martinez a clairement lancé un appel du pied à Luis Campos pour un transfert au Paris SG.

« Ça me plairait d’évoluer en Ligue 1 ? J’ai envisagé plusieurs fois de venir jouer en L1 étant plus jeune. Le PSG est un grand club avec d’immenses joueurs. Qui n’aimerait pas y jouer ? (…) Je pourrais retrouver Mbappé et Messi ? Deux cracks ! Le genre de coéquipiers que n’importe quel joueur rêve d’avoir », a confié le natif de Mar del Plata, estimé à 28 millions d’euros par Transfermarkt. Reste maintenant à savoir si le Champion de France en titre voudra le recruter pour remplacer éventuellement Keylor Navas.