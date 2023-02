OL Mercato : PSG, une première réponse tombe pour Rayan Cherki

Publié par JEAN-LUC D le 11 février 2023 à 21:22

Face à la convoitise de grands clubs européens comme le PSG et le Real Madrid, l’OL prend ses dispositions pour son jeune talent Rayan Cherki.

À la recherche d’un nouvel attaquant après avoir cédé Pablo Sarabia à Wolverhampton pour 7 millions d’euros, le Paris Saint-Germain a tenté d’attirer Rayan Cherki lors du dernier mercato hivernal. Finalement, l’attaquant de 19 ans n’a pas bougé du Rhône, la proposition formulée par le PSG ayant été jugée comme « insultante » par Jean-Michel Aulas et la direction de l’Olympique Lyonnais. Annoncé de retour au Real Madrid pour succéder à Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane aimerait amener dans ses bagages l’international espoir français.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Rayan Cherki pourrait donc faire l’objet d’une lutte âpre entre le PSG et les Merengues l’été prochain, Luis Campos ayant prévu de revenir à la charge dans ce dossier en fin de saison. Face à la menace pour son prodige offensif, l’OL serait déjà en train de sortir les barbelés pour se mettre à l’abri d’un mauvais coup dans quelques mois.

OL Mercato : Rayan Cherki prolongé automatiquement jusqu’en 2025 ?

En effet, selon les informations de L'Équipe, Rayan Cherki pourrait voir son contrat être prolongé automatiquement d’une saison supplémentaire. Le quotidien sportif explique que l'option d'une année de plus dont le coéquipier d’Alexandre Lacazette dispose dans son bail actuel sera tout prochainement levée par les dirigeants lyonnais qui ne veulent absolument pas le laisser filer de si tôt. Il ne serait plus lié à son club de toujours jusqu'en 2024, mais bel et bien jusqu'en 2025.

Toujours selon la même source, la levée imminente de cette option rassurerait l'Olympique Lyonnais, qui avait dû batailler avec son joueur lors de la signature de son précédent bail "courte durée" en août dernier. D'autre part, cela augmenterait la "valeur marchande" de Rayan Cherki, aujourd'hui fixée à 18 millions par Transfermarkt et pourrait refroidir certains prétendants comme le Paris SG et le Real Madrid.