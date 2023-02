RC Lens : Après la défaite face à l'OL, un cadre du RCL pointé du doigt

Publié par Enzo Vidy le 13 février 2023 à 12:20

Après la nouvelle défaite du RC Lens dimanche soir face à l'OL pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, un cadre du RCL est pointé du doigt.

Il est encore trop tôt pour parler de crise, mais c'est un véritable coup de moins bien que traverse actuellement le RC Lens. Malgré la qualification acquise dans la douleur jeudi dernier en Coupe de France face à Lorient, les Sang et Or n'arrivent toujours pas à retrouver le chemin de la victoire en championnat.

Dimanche soir, les hommes de Franck Haise étaient en déplacement sur la pelouse du Groupama Stadium face à l'OL, et devaient absolument s'imposer pour reprendre la 3e place de Ligue 1. Dans un match assez ouvert, ce sont finalement les Lyonnais qui vont ouvrir le score à la 23e minute grâce à Alexandre Lacazette, bien servi par un Rayan Cherki des grands soirs.

Juste avant la mi-temps, le RC Lens va réagir par l'intermédiaire de Deiver Machado sur une frappe magnifique dans la lucarne d'Anthony Lopes. Malheureusement pour le RCL, Rayan Cherki va redonner l'avantage aux Gones à un peu moins d'une demi-heure de la fin du match, et malgré une grosse pression dans les dernières minutes, le RC Lens finira par s'incliner 2-1 à Lyon.

RC Lens : Seko Fofana, le coup d'arrêt qui fait mal au RCL

Véritable homme fort du RC Lens sur la première partie de saison, Seko Fofana vit une période beaucoup plus délicate depuis quelques semaines. Le milieu ivoirien, connu pour sa capacité à percer les lignes adverses, et organiser le jeu lensois, est devenu l'ombre de lui-même, et cela se fait grandement ressentir sur les dernières performances de son équipe.

Néanmoins, son entraîneur, Franck Haise, a tenu à prendre sa défense dimanche soir en conférence de presse, après la défaite du RC Lens à Lyon. "Ce serait trop facile de résumer un manque de résultats parce que Seko Fofana est un peu moins bien. Il y a d’autres joueurs un peu moins efficaces, moins précis, moins justes. Nos victoires sont collectives, nos défaites doivent l’être aussi." Des mots forts qui devraient faire le plus grand bien à Seko Fofana.