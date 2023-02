OL : Une pépite de Lyon se confie sur sa montée en puissance

Publié par Dylan le 12 février 2023 à 13:39

Arrivé il y a quatre saisons au sein du groupe professionnel de l'OL, un milieu de terrain savoure sa joie de gravir les échelons.

L'Olympique Lyonnais se prépare à un tournant de sa saison. En affrontant le RC Lens, quatrième de Ligue 1 sur sa pelouse du Groupama Stadium, le club rhodanien a l'opportunité de rester dans le bon wagon pour l'Europe. En revanche, un match nul ou une défaite replongerait les Gones dans le doute, eux qui ont mis longtemps à se rapprocher du top 5. À l'aube de la 23ème journée, l'OL pointe pour le moment à 8 longueurs du Stade Rennais (5ème) qui jouera dans le même temps.

En marge de ce rendez-vous capital, l'entraîneur de Lyon Laurent Blanc s'est déjà agacé. L'état du terrain ne serait pas au goût de l'ancien défenseur, qui l'a fait savoir en conférence de presse d'avant-match. Le technicien de 57 ans devra aussi se passer des services d'une recrue, en l'occurence Jeffinho qui a été jugé inapte. Seul le latéral droit Malo Gusto s'ajoute à la liste des absents avant Lens. L'Olympique Lyonnais devrait donc aligner une composition type.

Maxence Caqueret heureux de gravir les échelons à l'OL

S'il y a bien un Lyonnais en forme en ce moment, c'est lui : Maxence Caqueret. La pépite du milieu de terrain rhodanien s'affirme depuis maintenant quatre saisons au club. Devenu récemment la nouvelle tête d'affiche d'Adidas pour promouvoir la Predator (chaussure), il en a profité pour parler de son nouveau rôle à Foot Mercato. « Mon rôle a évolué et j’ai plus d’influence dans le vestiaire. Comment cela se manifeste-t-il ? Tout simplement en prenant plus mes responsabilités. D’abord, dans le jeu, et également dans le vestiaire ou sur le terrain en communiquant plus avec mes partenaires » a-t-il savouré.

Face au RC Lens, Caqueret devrait connaître sa vingtième titularisation sous le maillot lyonnais cette saison. À l'aller, les Sang-et-Or l'avaient emporté 1-0 grâce à un but de Florian Sotoca. Précieux dans l'entrejeu, le joueur de 22 ans a contribué à la bonne série actuelle du club : trois victoires sur les cinq derniers matchs, sans compter la qualification en quarts de finale de la Coupe de France contre Lille (2-2, 4-2 TAB).