Toulouse FC : Après le Stade Rennais, le TFC sur le toit de l'Europe

Publié par Enzo Vidy le 14 février 2023 à 00:06

Après sa magnifique performance face au Stade Rennais, dimanche après-midi, le Toulouse FC se retrouve sur le toit de l'Europe.

Le Toulouse FC poursuit son petit bonhomme de chemin en ce début d'année 2023. Vainqueur mercredi dernier du Stade de Reims en Coupe de France qui lui permettra de joueur les quarts de finale dans deux semaines, le TFC n'a fait qu'une seule bouchée du SRFC dimanche après-midi.

D'abord mis sous pression lors des 10 premières minutes par les Rouge et Noir, les Toulousains ont petit à petit commencé à être plus agressifs, avant de faire vivre un véritable calvaire au Stade Rennais. À la 27e minute, Rafaël Ratao reprend un ballon repoussé par Steve Mandanda pour ouvrir le score, avant d'être imité une minute plus tard par Zakaria Aboukhlal sur un but quasiment identique au premier. Quelques minutes avant la pause, c'est Thijs Dallinga qui vient porter le score à 3-0, profitant d'une passivité affligeante au sein de la défense rennaise.

Au retour des vestiaires, le Toulouse FC concédera la réduction de l'écart du SRFC, mais s'imposera finalement 3-1, et aurait même pu alourdir le score avec un peu plus d'adresse devant la cage de Steve Mandanda. Néanmoins, le TFC rayonne dans le domaine offensif, et une statistique met les Toulousains sur le toit de l'Europe.

Toulouse FC : Le TFC a la meilleure attaque d'Europe sur ce début d'année

Hormis la défaite au Parc des Princes le week-end dernier, le Toulouse FC est dans une forme étincelante depuis le début de l'année 2023. Sur 10 rencontres disputées, les Violets comptabilisent un total de 8 victoires, avec un total record de 30 buts inscrits, soit une moyenne assez folle de 3 réalisations par match.

De ce fait, le Toulouse FC est actuellement la meilleur attaque d'Europe toutes compétitions confondues, en devançant des clubs comme l'Atalanta Bergame, Manchester United ou encore le FC Barcelone. Le prochain défi des Toulousains aura lieu dimanche prochain avec la réception de l' OM, et sera une tout autre affaire que le dernier match remporté face au Stade Rennais.