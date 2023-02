FC Barcelone Mercato : Un retour en défense se profile au Barça

Publié par Jules le 14 février 2023 à 03:06

Peu actif cet hiver, le FC Barcelone pourrait mettre les bouchées doubles pour se renforcer lors du prochain mercato. Un retour se profile en défense.

Cet hiver, le FC Barcelone n'a pas acté la moindre recrue pour se renforcer en vue de la seconde partie de saison. Le leader de Liga connaît des difficultés financières depuis plusieurs années déjà, ce qui force le club catalan à se serrer la ceinture et à limiter les dépenses sur le marché des transferts. D'autant plus après les craquages réalisés par le club lors du mercato estival 2022, avec notamment les recrutements de Raphinha et de Robert Lewandowski.

Alors que plusieurs joueurs du FC Barcelone pourraient quitter la Catalogne d'ici cet été, cela pourrait permettre au Barça de se refaire une santé financière et de renflouer l'enveloppe consacrée aux transferts par les Blaugranas, ce qui pourrait amener plusieurs recrues dans les prochains mois. En parallèle de cela, le FC Barcelone devra aussi gérer le retour de plusieurs joueurs prêtés, tels que Sergino Dest ou encore Clément Lenglet.

FC Barcelone Mercato : Tottenham ne conservera pas Clément Lenglet

Prêté par le FC Barcelone à Tottenham l'été dernier, Clément Lenglet pensait pouvoir relancer sa carrière en Angleterre avec les Spurs. Cependant, le joueur formé à Nancy a, petit à petit, perdu son statut de titulaire avec le club londonien. En effet, le défenseur central de 27 ans n'a plus disputé la moindre minute de jeu depuis le 19 janvier dernier, soit presque un mois entier sans fouler les pelouses de Premier League.

Le joueur du Barça ne devrait donc pas être conservé par Tottenham, comme le révèle le Daily Mail. Un retour en Catalogne semble donc se dessiner, ce qui n'arrange pas le FC Barcelone, qui pensait pouvoir se débarrasser du défenseur central français. Les Blaugranas risquent donc de devoir gérer ce dossier dans les prochains mois afin de trouver une porte de sortie à l'ancien joueur du FC Séville.