Désireux de retrouver de la régularité sur le terrain, Nordi Mukiele pourrait se laisser convaincre par un transfert cet hiver. L’AC Milan serait intéressé.

Mercato PSG : L’AC Milan en pince pour Nordi Mukiele

À l’approche du mercato hivernal, Luis Campos serait sur le point de conclure ses deux premières signatures avec le milieu de terrain des Corinthians Gabriel Moscardo (18 ans) et le défenseur central de Sao Paulo Lucas Beraldo (20 ans). Mais dans le même temps, le Paris Saint-Germain pourrait aussi voir certains éléments de Luis Enrique faire l’objet de proposition de la part d’autres clubs durant cette même période. C’est le cas notamment de Nordi Mukiele. En effet, selon les informations du journaliste Gianluca di Marzio, l’AC Milan serait intéressé par le profil du défenseur français.

Même si le nom de Clément Lenglet figure également sur ses tablettes, la formation italienne pourrait faire de l’ancien joueur du RB Leipzig sa priorité si le PSG consent à négocier son prêt durant le marché de janvier. Barré par la rude concurrence d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Milan Skriniar, Lucas Hernandez et Danilo Pereira, l’international français pourrait se laisser convaincre par l’idée d’aller retrouver plus de temps de jeu chez les Rossoneri. Mais Luis Enrique a d’autres plans pour son polyvalent défenseur de 26 ans.

Luis Enrique met son véto pour Nordi Mukiele

Outre l’AC Milan, Chelsea, le Bayern Munich et Manchester United seraient aussi attentifs à la situation de Nordi Mukiele. Si le Paris SG décide de vendre, le défenseur formé au Stade Lavallois pourrait être l’un des tubes du mercato hivernal qui se rapproche. Mais l’entraîneur parisien ne compte pas laisser partir son joueur en janvier alors qu’Achraf Hakimi va rejoindre le Maroc pour disputer la CAN en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. De plus en plus à l’aise dans la défense, en tant que latéral ou défenseur central, Nordi Mukiele devrait avoir un rôle beaucoup plus important dans la seconde moitié de saison. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Montreuil devrait donc passer les prochains mois à Paris sous les ordres de Luis Enrique.