En quête de renfort défensif, l'OL s'aligne sur la piste de Clément Lenglet, qui est aussi courtisé par un géant de la Serie A.

Mercato OL : Textor rêve de Clément Lenglet

L'espoir est né de nouveau à l'Olympique Lyonnais, qui a enfin réussi à sortir de la zone rouge après un long moment passé à la dernière place de Ligue 1. Les Gones ont enchainé trois victoires de suite pour remonter à la quinzième place. Un bon rattrapage pour les Lyonnais qui ont entamé un renouveau depuis la nomination de Pierre Sage à la tête du club. Depuis, la direction des Gones se donne les moyens de poursuivre la lutte pour le maintien avec des renforts susceptibles de rendre meilleur le groupe en place. Après avoir officialisé les arrivées de Lucas Perri et Adryelson, respectivement gardien de but et défenseur venus de Botafogo, l'un des chantiers les plus importants reste la défense et John Textor semble avoir identifié la cible idéale. Il s'agit de Clément Lenglet, joueur du FC Barcelone en prêt à Aston Villa.

L'OL a de la concurrence pour Clément Lenglet

John Textor rêve grand pour l'Olympique Lyonnais mais devra faire des efforts conséquents à la taille de ses ambitions. Il a jeté son dévolu sur Clément Lenglet pour solidifier la défense centrale des Gones. Cependant, il devra faire face à une grosse concurrence pour l'international français qui évolue actuellement en prêt à Aston Villa en prêt. L'AC Milan est également sur le dossier et apprécierait l'idée de se faire prêter le défenseur central. De son côté, le FC Barcelone étudierait la possibilité, d'un commun accord avec les Villans, d'écourter le prêt du joueur de 28 ans cet hiver pour un prêt dans le club de la Serie A.