Stade Brestois : Alberth Elis déjà au cœur d’une polémique

Publié par Timothée Jean le 14 février 2023 à 11:15

À peine arrivé au Stade Brestois, l’attaquant Alberth Elis a déclenché une vive polémique après des propos tenus en conférence de presse.

Il avait quitté la Ligue 1 la saison dernière suite à la relégation des Girondins de Bordeaux. Mais Alberth Elis a retrouvé l’élite plus tôt que prévu. Dans les derniers instants du mercato hivernal, l’attaquant hondurien a rejoint le Stade Brestois sous la forme d’un prêt avec option d'achat. Il devra ainsi aider le club breton à éviter la relégation d’ici la fin de la saison. Les Ty' Zefs occupent actuellement la 15e place au classement, à deux points du premier relégable, le RC Strasbourg.

Quelques jours après son arrivée à Brest, Alberth Elis est revenu sur les circonstances de son transfert lors d’une interview accordée aux médias de son pays. L’attaquant hondurien assure surtout qu’il a été impressionné par la ferveur des supporters du SB29, toujours derrière leur équipe malgré le manque de résultats. Il assure qu’il n’avait jamais ressenti un tel lien auparavant.

« J’ai l’impression que nous sommes tous une famille, il y a un lien très spécial entre le joueur, le club et les fans. Je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant et, comme il s’agit d’une si petite ville, nous sommes encore plus unis (…), cet élément sera très vital pour atteindre notre objectif », a-t-il confié dans des propos rapportés par Diez. De tels propos passent très mal du côté des supporters des Girondins de Bordeaux.

Stade Brestois : Les supporters bordelais répondent à Alberth Elis

À entendre Alberth Elis, les fans des Girondins de Bordeaux étaient moins présents la saison dernière et n’étaient pas unis dans la lutte pour le maintien. Florian Brunet, le leader des Ultramarines, le principal groupe de supporters bordelais, a alors immédiatement répondu à l’attaquant hondurien.

« Ils ont triplé la prime éthique à Brest ou comment ça se passe ? Si l’on compare objectivement les deux tifoserias, le nombre en déplacement, l’ambiance à domicile, l’histoire, les animations (…) On s’en tape. Qu’il tombe amoureux de Brest et qu’il y reste. Un type qui fait la gueule H24 et qui est franchement pas impressionnant ne manquera à personne chez nous », a-t-il répondu.

S'il n'y a évidemment rien de gravissime, cette sortie médiatique a beaucoup fait réagir à Bordeaux et Alberth Elis a certainement vu sa cote de popularité s'effondrer auprès des supporters girondins. Beaucoup d’entre eux estiment qu’il ne devraient pas revenir au sein du club au scapulaire.