Clermont Foot : Avant le SRFC, des absences préjudiciables au CF63

Publié par Jules le 15 février 2023 à 03:14

Alors que le Clermont Foot s'est incliné ce week-end contre l'OM, le CF63 se déplace sur le pelouse du SRFC avec plusieurs absents.

Le Clermont Foot, qui a comme objectif principal le maintien, va devoir enchaîner les matchs pour assurer sa survie en Ligue 1 au plus vite durant la fin de l'exercice en cours. Après 23 journées de Ligue 1, le CF63 pointe désormais à la 12e place du classement avec déjà 12 points d'avance. Les hommes de Pascal Gastien sont donc en avance sur leurs objectifs, même si rien n'est encore fait pour la survie de l'écurie auvergnate, d'autant que les blessés s'accumulent.

Face à l'OM, ce week-end, le Clermont Foot a perdu plus que 3 points. En plus de cette défaite contre les Marseillais qui reste en travers de la gorge du coach auvergnat, les Clermontois ont perdu un cadre de leur effectif, qui pourrait manquer plusieurs matchs de Ligue 1, à commencer par la rencontre contre le SRFC sur la pelouse du Roazhon Park. Un déplacement qui s'annonce d'ores et déjà compliqué pour les hommes de Pascal Gastien.

Clermont Foot : Une défense à reconstruire pour Pascal Gastien

Comme le révèle La Montagne ce mardi, deux défenseurs devraient manquer le déplacement à Rennes ce week-end. En effet, le Clermont Foot devra faire sans Alidu Seidu, qui a été opéré du genou après le match contre l'AS Monaco, il y a deux semaines, mais également sans Maximiliano Caufriez, qui est sorti sur blessure face à l'OM il y a quelques jours. Un gros chantier pour Pascal Gastien, qui va devoir se creuser la tête pour assurer la stabilité défensive de son équipe.

Plusieurs options sont possibles pour le Clermont Foot en défense. Soit Pascal Gastien modifie sa défense à 3 et repasse à 2 axiaux, soit il remplace Maximiliano Caufriez par un autre joueur de son effectif. La défense du CF63 pourrait être ainsi composée d'un trio entre Ogier, Wieteska et Souleymane Cissé, jeune défenseur de 20 ans, qui était entré en jeu contre l'OM ce week-end.