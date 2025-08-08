Mercato : Coup de théâtre pour Edon Zhegrova, l’OM inquiet !

L’OM poursuit ses négociations avec le LOSC en vue de recruter Edon Zhegrova. Mais le président lillois Olivier Létang a jeté un froid sur le dossier. Il a annoncé que l’ailier pourrait finalement rester à Lille.

Mercato OM : Lille change d’avis pour Edon Zhegrova

Le dossier Edon Zhegrova prend une tournure inquiétante pour l’Olympique de Marseille. L’ailier kosovar est en négociation depuis quelques semaines avec l’OM en vue d’un transfert. Il est même enclin à rejoindre le navire phocéen. Surtout que le LOSC l’a écarté du groupe professionnel depuis le début de la préparation estivale.

La direction de l’OM s’implique en vue de vite finaliser sa signature. Timothy Weah, nouvelle recrue marseillaise, milite même pour une arrivée de son ex-coéquipier. Mais voilà que sa situation à Lille vient brusquement de changer.

Olivier Létang sort les griffes

Le président Olivier Létang a annoncé en conférence de presse qu’Edon Zhegrova devrait finalement réintégrer l’équipe. « Il est possible qu’il soit avec nous, il est possible qu’il reprenne l’entraînement professionnel à partir de lundi », a-t-il déclaré. Cette décision est motivée par le fait que « les conditions ne sont pas forcément réunies » pour un départ vers l’OM.

Olivier Létang a même ajouté que si Zhegrova revenait au club, il est prévu qu’il fasse la saison avec le LOSC. Ce revirement est un coup dur pour l’OM. Le club dirigé par Pablo Longoria va devoir faire preuve de persuasion ou une offre irrésistible en vue de décanter la situation.