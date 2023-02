OM : Pascal Gastien dépité après la défaite du Clermont Foot

Publié par Dylan le 12 février 2023 à 10:09

Grâce à un doublé d'Alexis Sanchez, l'OM a disposé du Clermont Foot (2-0). Un match au goût amer pour l'entraîneur auvergnat, Pascal Gastien.

Il ne fallait pas rater l'occasion, l'OM ne l'a pas raté ! Samedi soir, le club phocéen a triomphé pour la quinzième fois de la saison en Ligue 1, sur le terrain du Clermont Foot (11ème). Prévenu plus tôt dans la journée, il n'est pas tombé dans le piège des Auvergnats grâce à un grand Alexis Sanchez. Buteur sur penalty puis dans le jeu, l'attaquant chilien a signé une prestation remarquable permettant à son équipe de revenir à 5 points du leader parisien.

Cette victoire met aussi fin à une éventuelle mauvaise série, car les Olympiens avaient perdu la semaine passée face à l'OGC Nice (1-3). De son côté, le Clermont Foot manque une opportunité de s'éloigner encore plus de la zone rouge. Les Auvergnats pourraient perdre leur matelas confortable de 12 unités d'avance sur le premier relégable Strasbourg (17ème), qui joue ce dimanche contre le LOSC (6ème).

Pascal Gastien fustige l'arbitrage après Clermont-OM

Pour l'entraîneur du CF63 Pascal Gastien, cette défaite ne passe pas du tout. Il faut dire qu'une action litigieuse aurait pu offrir un penalty à son équipe, à la suite d'un contact entre le gardien de l'OM Pau Lopez et le défenseur polonais de Clermont Mateusz Wieteska. L'arbitre de la rencontre, Willy Delajod, a déclaré qu'il n'y avait pas de faute de l'international espagnol (2 sélections). Au grand dam de Pascal Gastien qui estime aussi que l'OM a été favorisé dans cette rencontre.

Ses propos en conférence de presse d'après-match se sont irrémédablement tournés vers l'arbitrage : « Je pense qu’il y a penalty sur (Mateusz) Wieteska, il (Pau Lopez) lui met le poing dans la tête. C’est comme ça. La victoire de l’OM est dans la logique des choses. (…) Le premier but, c’est donné, il n’y a pas faute au départ, mon joueur ne va pas au contact, et ça finit par une main volontaire et un penalty. Mais il n’y a pas faute au départ de l’action. Enfin, ce n’est pas l’arbitre qui nous a fait perdre » a-t-il concédé. L'Olympique de Marseille reste pour le moment seul dauphin du PSG, mais pourrait voir revenir le RC Lens à égalité de points à l'issue de la 23ème journée de Ligue 1.