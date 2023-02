FC Barcelone : Le groupe du Barça pour affronter Man United

Publié par Jules le 15 février 2023 à 20:02

Demain soir, le FC Barcelone affronte Man United en Ligue Europa pour un gros face à face dans ces matchs de barrage de la compétition.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone aura la lourde tâche de faire oublier la déconvenue du début de saison avec l'élimination en Ligue des Champions pour la deuxième année de suite. En effet, les Blaugranas n'ont pas réussi à sortir de leur groupe avec l'Inter Milan, le Bayern Munich, et le Viktoria Plzen. Le Barça n'avait pas pu faire mieux qu'une troisième place durant la phase de poules, ce qui fait que les Blaugranas jouent les barrages de la Ligue Europa cette semaine face à Man United.

Jeudi soir, le FC Barcelone reçoit donc Manchester United au Camp Nou pour le match aller. Une rencontre déterminante pour les hommes de Xavi qui veulent aller le plus loin possible en Ligue Europa et pourquoi pas, s'imposer et remporter un nouveau trophée européen. Pour cette rencontre, l'entraîneur du Barça devra se passer de plusieurs joueurs, notamment Ousmane Dembélé, qui est blessé pour encore plusieurs semaines.

FC Barcelone : Peu d'absents pour le Barça contre Man United

Dans ce groupe, on notera deux absences de taille pour Xavi. En effet, outre Ousmane Dembélé, Sergio Busquets va également manquer cette rencontre importante de la saison du FC Barcelone. Pour le remplacer, l'entraîneur barcelonais devrait utiliser Frenkie de Jong en tant que sentinelle, un tout petit peu plus bas que son positionnement habituel avec les Blaugranas.

Pour le reste, Xavi devrait aligner le onze habituel du FC Barcelone. Côté Man United, Lisandro Martinez, Christian Eriksen et Marcel Sabitzer seront tous les trois absents pour le déplacement au Camp Nou afin d'affronter le Barça. Reste à voir comment Erik ten Hag s'y prendra pour faire oublier l'absence de plusieurs joueurs importants de l'effectif des Red Devils.