ASSE : Gaëtan Charbonnier fixe déjà son retour avec Sainté

Publié par Jules le 15 février 2023 à 09:27

Alors que l'ASSE semble retrouver le rythme ces dernières semaines, les Verts seront toutefois privés de Gaëtan Charbonnier pour la fin de la saison.

Victorieux contre le FC Annecy (3-2) et contre le Dijon FCO (2-0), l'ASSE a réussi à sortir enfin de la zone rouge, à la faveur de deux succès consécutifs obtenus par les hommes de Laurent Batlles. Une belle dynamique pour les Verts qui comptent bien enchaîner afin de valider au plus vite leur maintien en Ligue 2 dans les prochains mois, malgré l'absence prolongée de Gaëtan Charbonnier, qui ne devrait pas revenir sur la pelouse de Geoffroy-Guichard cette saison, puisque l'attaquant a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur contre le DFCO.

En très belle forme durant le mois de janvier avec l'ASSE, Gaëtan Charbonnier a notamment été élu joueur du mois de Ligue 2 avec les Verts. Une récompense personnelle pour l'ancien joueur de l'AJ Auxerre qui avait bien réussi son adaptation, avant de se blesser gravement ce week-end et donc d'être écarté des terrains pour une longue période. Néanmoins, le buteur stéphanois ne se laisse pas abattre et va tout faire pour revenir au plus vite afin de porter le maillot de l'AS Saint-Etienne.

ASSE : Gaëtan Charbonnier veut revenir avec les Verts la saison prochaine

Comme il l'a expliqué sur ses réseaux sociaux, Gaëtan Charbonnier veut revenir avec l'ASSE pour la saison 2023-2024. Malgré le fait que son contrat ne court jusqu'en juin prochain, le joueur formé à Angers espère bien prolonger son contrat avec les Verts pour pouvoir disputer une saison pleine avec l'AS Saint-Etienne, alors que l'autre attaquant stéphanois, Jean-Philippe Krasso, devrait quitter le club ligérien à l'issue de la saison en court.

Si l'on en croit Gaëtan Charbonnier, ce n'est donc qu'une question de temps avant de revoir l'attaquant de 34 ans porter à nouveau le maillot de l'ASSE. Nouvel objectif pour le joueur stéphanois, "revenir en 2023/2024", comme il l'a expliqué sur son compte Instagram ce mardi.