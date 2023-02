Stade Rennais : Après la défaite du SRFC, Florian Maurice rassure

Publié par Enzo Vidy le 17 février 2023 à 10:40

Jeudi soir à Varsovie face au Shakhtar Donetsk, le Stade Rennais s'est à nouveau incliné, mais Florian Maurice se veut rassurant.

Les jours s'enchaînent et se ressemblent dangereusement pour le Stade Rennais. Jeudi soir, pour ses retrouvailles avec la Ligue Europa dans le cadre du barrage aller face au Shakhtar Donetsk, le SRFC n'a pas été à la hauteur de l'évènement, et a livré une nouvelle prestation insuffisante, à l'image de ce qu'il montre depuis plusieurs matchs désormais.

Opposés à une équipe ukrainienne qui n'avait plus joué en compétition officielle depuis le mois de novembre, les Rouge et Noir vont se faire secouer d'entrée, et craqueront dès la 11e minute, sur un nouvel errement défensif qui profitera à Dmytro Kryskiv pour ouvrir le score. Malgré un très léger sursaut, avec notamment une belle occasion manquée par Karl Toko-Ekambi à la 35e, le Stade Rennais se fera à nouveau punir juste avant la mi-temps, sur un penalty transformé par Artem Bondarenko.

Menés 2-0, les Rennais parviennent à réduire l'écart à l'heure de jeu grâce à Karl Toko-Ekambi, mais ne parviendront jamais à égaliser lors du deuxième acte. Le Stade Rennais finira par s'incliner logiquement 2-1, et devra proposer bien mieux jeudi prochain au Roazhon park pour inverser la tendance. Et comme si la défaite ne suffisait pas, Benjamin Bourigeaud a écopé d'un carton jaune stupide juste avant la mi-temps, et est d'ores et déjà suspendu pour le mach retour.

Stade Rennais : Florian Maurice retient beaucoup de positif après la défaite du SRFC

Quelques instants après la nouvelle déconvenue du Stade Rennais à Varsovie, Florian Maurice s'est présenté en zone mixte pour répondre à quelques questions des journalistes présents sur place. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le directeur sportif du SRFC retient beaucoup de positif après la défaite.

"Evidemment la défaite est toujours difficile. Maintenant je pense qu’il y a des choses très positives par rapport aux autres rencontres perdues ces derniers temps. On sent une équipe en manque de confiance. Ce que je veux retenir, c’est ce qu’elle a montré en deuxième mi-temps." Des déclarations qui font preuve d'une grande confiance dans les rangs rennais malgré la 4e défaite en 5 matchs toutes compétitions confondues.