Stade Rennais : Avant le Shakhtar, Bourigeaud envoie un signal fort

Publié par Enzo Vidy le 15 février 2023 à 15:32

Alors que le Stade Rennais va affronter le Shakhtar Donetsk jeudi soir en Ligue Europa, Benjamin Bourigeaud envoie un message fort.

La Coupe d'Europe fait son grand retour pour le Stade Rennais. Jeudi soir, les hommes de Bruno Genesio seront à Varsovie pour défier le redoutable Shakhtar Donetsk dans le cadre des barrages aller de la Ligue Europa. Sur une dynamique assez négative en championnat avec deux défaites d'affilées contre Lille à domicile (1-3), et plus récemment à Toulouse (3-1), le SRFC doit absolument réagir, et la Coupe d'Europe est la parfaite occasion pour retrouver de la confiance et de la sérénité.

À l'approche de cette rencontre, un joueur important du Stade Rennais, qui traverse une mauvaise passe à l'image de son équipe, s'est exprimé dans un entretien accordé à L'Équipe. Arrivé au SRFC en 2017, il a participé à toutes les épopées européennes des Rouge et Noir, et compte bien jouer l'Europa League à fond cette saison pour aller le plus loin dans la compétition.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud veut se donner les moyens de rêver avec le SRFC

Dans les colonnes de L'Équipe, Benjamin Bourigeaud a évoqué ce que représente la Coupe d'Europe à ses yeux. Et cette saison, il a l'ambition d'emmener son équipe le plus loin possible en Ligue Europa. "L'ambition, c'est de jouer l'Europe à fond, donc on va s'employer à aller le plus loin possible. Quand tu vis un grand parcours européen, tu laisses une trace, comme en 2019."

En ce qui concerne les émotions, le capitaine du Stade Rennais n'a pas mâché ses mots pour décrire ce qu'il ressenti, évoquant l'ambiance hostile de Fenerbahçe le 27 octobre dernier (3-3). "Ce sont des matches que tu as rêvé de jouer, petit. Des voyages, des déplacements compliqués, des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, des émotions, des ambiances. Comme à Fenerbahçe. On connaît le Vélodrome en France, mais là, on ne s'entendait pas parler et quand ça envoie, ça envoie. Il y en a qui avaient mal à la tête et aux oreilles, tellement ça bourdonnait."

Des mots forts de la part de l'ancien joueur du RC Lens, qui aura la lourde tâche de ramener un bon résultat avec le Stade Rennais dans ce choc face au Shakhtar Donetsk.