PSG Mercato : Zidane finalement prêt à dire oui au Paris SG ?

Depuis Londres, Zinédine Zidane a laissé entendre qu’il pourrait reprendre du service dans les semaines ou mois à venir. Une bonne nouvelle pour le PSG.

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, Zinédine Zidane a envie de reprendre du service, « peut-être jusqu’au mois de juin, mais ça peut aussi aller très vite ». Annoncé à la place de Mauricio Pochettino en fin de saison dernière, le champion du monde 1998, qui se voyait déjà à la place de Didier Deschamps, avait repoussé le pont d’or que lui offrait l’Émir du Qatar afin de prendre les rênes du Paris Saint-Germain.

« L’année dernière il a dit non parce qu’il attendait l’équipe de France, parce qu’il était persuadé que Didier Deschamps partirait. Avant la CDM, Deschamps disait d’ailleurs qu’il partirait, il a changé d’avis en cours de route », a expliqué Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sport. Toutefois, le journaliste sportif annonce que la donne pourrait évoluer si le PSG lance une nouvelle offensive pour Zizou.

PSG Mercato : Zinédine Zidane, futur coach du Paris SG ?

Après s’être révélé au Real Madrid comme l’un des meilleurs tacticiens de la planète, Zinédine Zidane pourrait prochainement succéder à Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour Daniel Riolo, le club de la capitale française a aujourd’hui toutes ses chances avec l’ancien numéro 10 des Bleus, qui est au chômage depuis deux ans.

« Zidane était persuadé de pouvoir prendre l’Equipe de France en décembre, mais Deschamps a voulu continuer. Il se retrouve sans travail et il est possible que cette fois il dise oui et vienne en cours de saison si ça se passe mal à Munich », a précisé Daniel Riolo dans l’After Foot de jeudi soir. Les supporters parisiens attendent donc de voir si Zidane acceptera de reprendre du service à Paris.