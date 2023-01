Équipe de France Mercato : C’est réglé pour Didier Deschamps !

Publié par JEAN-LUC D le 07 janvier 2023 à 11:58

C’est fait, l’aventure entre l’équipe de France et Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a trouvé un accord pour prolonger son contrat. L’annonce est tombée.

L'assemblée fédérale de la Fédération Française de Football de ce samedi 7 janvier à Paris a entériné l’accord obtenu entre son président Noël Le Graët et le sélectionneur Didier Deschamps pour la prolongation de contrat du dernier cité. Invité à prendre la parole à la tribune, le technicien de 54 ans a confirmé sa prolongation et exprimer sa satisfaction de poursuivre l'aventure avec les Bleus. Arrivé à la tête de l’équipe de France depuis juillet 2012, le Champion du monde 1998 va ainsi conforter davantage sa longévité sur le banc des Bleus.

« La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 2026. Nommé le 9 juillet 2012 par Noël Le Graët, Didier Deschamps présente un bilan exceptionnel à la tête de la sélection nationale avec 89 victoires, 28 nuls et 22 défaites en 139 matches, 279 buts marqués pour 119 encaissés. Sous sa direction, l’Équipe de France a notamment remporté la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021, atteint la finale de l’Euro 2016 et celle de la Coupe du monde 2022.

Elle pointe actuellement à la 3e place du classement FIFA au sein duquel elle a toujours figuré parmi les quatre premiers, ces cinq dernières années. Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens, et Cyril Moine, le préparateur physique, vont également poursuivre leur mission en Équipe de France », a annoncé la FFF. Un vrai coup dur pour Zinedine Zidane.

Équipe de France : Didier Deschamps brise le rêve de Zidane

Zinedine Zidane devra encore prendre son mal en patience. Libre depuis la fin de son second passage sur le banc du Real Madrid en juillet 2019, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France rêvait de prendre la succession de Didier Deschamps. Mais il semble que ce n’est pas encore le bon moment pour lui et la sélection française. Âgé de 50 ans, Zizou va devoir encore patienter quelques temps avant de voir la place se libérer puisque Deschamps va poursuivre son travail avec l’équipe de France pour les trois prochaines années.

D’ailleurs, le patron de la Fédération avait martelé en décembre passé : « Je n’ai jamais appelé Zidane de ma vie contrairement à ce que certains laissent entendre. Cela aurait été incorrect de ma part. Personne de mon entourage ne l’a appelé pour moi en tout cas. » Zidane et les Bleus, ce n’est pas encore le moment.