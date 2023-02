OM Mercato : Le beau geste de Sanchez pour rejoindre Marseille

Publié par Jules le 20 février 2023 à 08:54

Arrivé à l'OM cet été, Alexis Sanchez a dû faire un gros effort pour rejoindre Marseille et devenir un joueur clé dans l'effectif d'Igor Tudor cette saison.

En quête d'un attaquant l'été dernier, l'OM s'est penché sur le cas d'Alexis Sanchez, dont le contrat avait expiré avec l'Inter Milan. Une arrivée libre pour le Chilien qui devait apporter toute son expérience à l'Olympique de Marseille. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Marseillais ne doivent pas regretter cet investissement puisqu'en 23 matchs, l'ancien attaquant du FC Barcelone a inscrit 13 buts, et délivré une passe décisive, toutes compétitions confondues. Un bon bilan qui justifie déjà son salaire plutôt conséquent à Marseille.

En seulement une demi-saison, l'international chilien (152 sélections) est devenu un titulaire indiscutable à l'OM, et un cadre du vestiaire, grâce à sa grande expérience du haut niveau. Néanmoins, le recrutement du joueur par l'Olympique de Marseille n'a pas été évident, étant donné qu'Alexis Sanchez intéressait de nombreux clubs, dont certains avaient bien plus de moyens que le club phocéen.

OM Mercato : Pour rejoindre Marseille, Alexis Sanchez a refusé de très belles offres

Comme on le sait, un joueur libre attire toujours les convoitises, et Alexis Sanchez n'a pas échappé à cette règle. Dans sa recherche d'un nouveau club, l'attaquant chilien a refusé de belles offres pour favoriser le projet sportif, comme l'explique Javier Ribalta, le bras droit de Pablo Longoria. "On savait qu'il voulait quitter l'Inter Milan et continuer à jouer la Ligue des champions. Il cherchait un bon projet, pas simplement rejoindre un club pour l'argent. Alexis a repoussé beaucoup d'offres pour rejoindre l'OM, dont certaines vraiment très lucratives."

Outre le joli salaire versé par l'OM à Alexis Sanchez, ce serait donc le projet du club qui aurait intéressé le Chilien, notamment la possibilité de disputer la Ligue des Champions. Une aventure qui pourrait se poursuivre, puisque l'attaquant serait tout proche de prolonger avec l'Olympique de Marseille.