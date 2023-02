OM Mercato : Marseille proche de conclure une signature en attaque

Publié par Timothée Jean le 16 février 2023 à 14:46

Avant d’affronter Toulouse dimanche prochain en championnat, l’ OM s’active en coulisse pour prolonger son principal atout offensif.

Arrivé lors du dernier mercato estival, après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez n’a pas tardé à s’imposer au sein de l’ effectif de l’Olympique de Marseille et dissiper les doutes sur son état de forme. En dépit de son âge avancé, l’attaquant chilien semble totalement métamorphosé sous les couleurs de l’ OM, où il enchaîne des prestations convaincantes.

Décisif, percutant, constant dans les efforts et en pleine forme sur le terrain, Alexis Sanchez fait le bonheur de son entraîneur Igor Tudor et de l’équipe phocéenne. Le week-end dernier, il a signé un doublé contre Clermont, permettant à l’ OM de s’imposer à l’extérieur sur le score de 2 buts à 0 et conforter sa deuxième place au classement.

OM Mercato : Négociations en cours pour prolonger Alexis Sanchez

Toutefois, Alexis Sanchez arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’ OM. Si sa situation contractuelle ne s’améliore pas, l’ancien barcelonais quittera gratuitement le club phocéen à l’issue de la saison. Une option inenvisageable pour les dirigeants marseillais qui n’ont pas l’intention de perdre un tel atout offensif.

Selon les dernières informations du média chilien La Tercera, les dirigeants de l’ OM ont récemment entamé des discussions avec l’entourage de l’ancien joueur de Manchester United pour une éventuelle prolongation de son bail. Des négociations que la direction marseillaise espère voir avancer dans les semaines qui viennent.

Ainsi, les dirigeants marseillais ont visiblement entamé une vaste campagne de prolongation en interne. Mis à part le dossier Alexis Sanchez, l’ OM travaillerait aussi sur le renouvellement de contrat de Sead Kolasinac qui expire en juin prochain. Ces dossiers prioritaires pourraient être finalisés dans les semaines à venir pour la plus grande joie des supporters phocéens.