ASSE : Le gros défi de Frédéric Bompard à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 20 février 2023 à 12:54

À quelques heures du coup d’envoi du match contre l’ ASSE, Nîmes est prête à défier les Verts, selon son entraîneur Frédéric Bompard.

Un seul point sépare l’ ASSE (16e) de Nîmes Olympique (17e), avant leur rencontre ce lundi soir, au stade des Antonins, en clôture de la 24e journée de Ligue 2. En cas de défaite des Verts, ils seront directement délogés de leur place par les Crocodiles et replongeraient dans la zone rouge de relégation en National. L'entraîneur de Saint-Etienne a donc prévenu ses joueurs sur l’enjeu de ce match dans le Gard où son équipe bénéficiera du soutien de près de 400 supporters.

« On devra aller là-bas avec le même état d’esprit qu’on a montré sur nos derniers matchs. Notre objectif reste le même : prendre des points au classement pour avancer. On reste sur deux rencontres intéressantes (victoires contre Annecy et Dijon), mais il va falloir rester compétiteurs parce qu’on est toujours en danger », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match.

Nimes-ASSE : Frédéric Bompard, « on fera tout pour gagner ce match »

À Nîmes, les Crocos sont en ordre de bataille comme l’a assuré leur entraîneur, après avoir exposé l’enjeu du match contre l’ ASSE. Selon lui, son équipe est prête à relever le défi face aux Stéphanois. « Il va falloir rentrer sur le terrain libéré. Il faut au moins qu’on ne perde pas ce match et on fera tout pour le gagner. Je reste confiant parce que je pense que tout le monde peut battre tout le monde dans ce championnat », a déclaré Frédéric Bompard, tout en prévenant aussi son équipe : « Il ne faut pas oublier que Saint-Étienne a exactement le même objectif que nous : celui de ne pas descendre en National. »

Alors que l’ ASSE est privée de quatre joueurs : Gaëtan Charbonnier (fin de saison), Mathieu Cafaro (suspendu), Aïmen Moueffek et Kader Bamba (blessés), Nîmes Olympique compte un seul absent, Benoît Poulain, en défense. Et le coach des Nîmois pense pouvoir profiter de cette circonstance : « Ils ont quelques absents contre nous. Cela fait tout de même des forces en moins […]. J’espère que l’on sera capable de ramener quelque chose. »