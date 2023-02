ASSE : Quatre absents dans l'équipe de Saint-Etienne contre Nîmes

Publié par ALEXIS le 18 février 2023 à 13:38

Deux jours avant le déplacement de l’ ASSE à Nîmes, Laurent Batlles a fait le point santé de son équipe. Il annonce des retours, mais aussi des absents.

Il ne reste plus qu’un dernier entrainement à l’ ASSE, à huis clos, dimanche, avant le déplacement à Nîmes, lors de la 24e journée de Ligue 2. Cependant, l’équipe de l'AS Saint-Etienne n’est pas au grand complet pour affronter les Crcocodiles, lundi (20h45) au stade des Antonins. En plus de Gaëtan Charbonnier (forfait jusqu’à la fin de la saison) et Mathieu Cafaro (suspendu pour cumul de carton jaune), deux autres joueurs manquent toujours à l’appel. Ils ne prendront pas part au match contre Nîmes Olympique.

ASSE : Moueffek et Kader Bamba forfaits à Nîmes

Aïmen Moueffek (milieu de terrain) a passé des examens complémentaires (IRM) jeudi et n’est pas disponible. « On attendait d’avoir les diagnostics définitifs et sa période d’indisponibilité », a fait savoir l’entraineur de l’ ASSE. Touché à la cuisse lors du match contre Sochaux, fin janvier, Kader Bamba ne fera pas non plus partie du groupe pour le rendez-vous dans le Gard, comme l’a confirmé Laurent Batlles.

La bonne nouvelle, l’ ASSE récupère son capitaine Anthony Briançon. Blessé (au pied) lors de la 20e journée contre les Sochaliens, il est opérationnel après avoir manqué les trois derniers matchs des Stéphanois. La dernière recrue hivernale des Verts, Mateo Pavlovic, est maintenant prête. Le défenseur central croate devrait faire sa première apparition sous le maillot des Verts. « Anthony, ce sera bon. Mateo aussi, il intègrera le groupe », a annoncé le coach de l’ ASSE.

Concernant Gaëtan Charbonnier, il va se faire opérer la semaine prochaine. L'attaquant recruté par les Verts en décembre 2022, comme joker, a été victime d'une entorse au genou droit (avec rupture du ligament croisé antérieur), il y a huit jours.