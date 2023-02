OM : La mise en garde de Chancel Mbemba contre Paris

Publié par Timothée Jean le 20 février 2023 à 12:24

À quelques jours de la rencontre tant attendue entre l’ OM et Paris, le défenseur Chancel Mbemba a lancé les premières hostilités.

L’ OM se maintient dans la course au titre de champion de France. Menés 1-0 sur la pelouse de Toulouse ce dimanche, les Marseillais ont trouvé les ressources nécessaires pour renverser l’issue de la rencontre. L’Olympique de Marseille s’impose finalement 3 buts à 2 face à une ambitieuse équipe du TFC et reprend la deuxième place de Ligue 1.

« C’était un match difficile contre une excellente équipe de Toulouse, avec une bonne organisation. Je dois les féliciter pour leur état d'esprit. Cette victoire a d'autant plus de valeur (…) C'est la qualité de nos joueurs qui a fait la différence », a analysé Igor Tudor à l’issue de la rencontre. Les Olympiens savent qu’ils devront réitérer ce type de prestation s’ils veulent réussir leur rêve fou, celui de devancer le PSG en tête du championnat.

Deuxième au classement, l’ OM ne compte plus que 5 points de retard sur le leader parisien. Et les Marseillais peuvent réduire cet écart dimanche prochain lors de la réception du PSG dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. L’ OM, qui a déjà battu le club de la capitale en Coupe de France, tentera de réitérer de cet exploit dimanche prochain. Décisif lors de la victoire à Toulouse, Chancel Mbemba fait déjà monter la pression autour de ce Classico.

OM : Chancel Mbemba prévient déjà Paris

Le défenseur marseillais a rappelé l’importance de cette rencontre. Et s'il est suspendu pour ce choc OM-PSG, Chancel Mbemba assure que son équipe fera tout pour l’emporter à domicile. « Motivé pour le Classique ? Obligé. Dommage que je ne joue pas, mais je crois en tous mes gars. On va mouiller notre maillot, on joue à la maison, c’est très important pour nous. Ça ne va pas être facile, mais on joue chez nous. On est obligé. On se donne à fond et on a la chance de recevoir à la maison », a-t-il confié au micro de Prime Video.

Pour rappel, Chancel Mbemba ne pourra pas être aligné le 26 février prochain pour le deuxième acte entre l’ OM et le PSG. Le défenseur central est suspendu pour accumulation de carton jaune. Victime d’une blessure au pied, Samuel Gigot devrait lui aussi manquer ce choc. L’entraîneur Igor Tudor devra donc procéder à quelques aménagements tactiques en défense afin de contrer les offensives parisiennes.

L’ OM pourra tout de même compter sur un soutien de taille, puisque plus de 65 500 supporters sont attendus dans les tribunes du Vélodrome. Autant dire que l’ambiance autour de cette rencontre OM-PSG sera phénoménale.