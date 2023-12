La Commission de discipline de la LFP a sanctionné l'Olympique de Marseille jeudi, après l'usage de fumigènes au Vélodrome lors du choc face à l'Olympique Lyonnais.

OM : Une partie du virage nord sera fermée face à Strasbourg

Le choc du 6 décembre dernier avorté puis reprogrammé entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais au Vélodrome continue d'avoir des conséquences. Le public volcanique marseillais a encore enfreint aux règles de la LFP avec l'utilisation de fumigènes à l'intérieur du stade au cours de la rencontre. Un acte qui n'a pas échappé à la Commission de discipline qui a statué sur la question jeudi. La décision est sans équivoque, le virage nord du Stade Vélodrome ne sera pas accessible lors de la réception du Racing Club de Strasbourg. Ce sera à l'occasion de la dix-huitième journée de Ligue 1 le 12 janvier 2024. Les zones des Fanatics, des MTP et du CAOM seront ainsi toutes fermées dans le virage nord lors de cette rencontre. Un coup dur pour Gennaro Gattuso et ses hommes.

L'OM toujours aussi solide à domicile

En pleine renaissance sous Gennaro Gattuso, l'Olympique de Marseille a malheureusement terminé l'année civile sur un coup d'arrêt. Les Phocéens ont été accrochés sur la pelouse de Montpellier lors de la dix-septième journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, ils se sont imposés 2-1 devant Clermont. Toujours invaincu au Stade Vélodrome, l'OM réalise également un bon bilan défensif. Guidé par le défenseur central congolais Chancel Mbemba, Marseille n'a concédé que deux buts à domicile cette saison en Ligue 1. Devant son public, le club de Pablo Longoria partira logiquement favori devant le RC Strasbourg à la reprise du championnat en janvier.