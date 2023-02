Toulouse FC : Après Marseille, l'arbitrage pointé du doigt au TFC

Publié par Enzo Vidy le 20 février 2023 à 13:10

Malgré un match satisfaisant dimanche soir, le Toulouse FC s'est incliné face à Marseille dimanche soir, et enrage contre l'arbitrage.

C'est tout un peuple qui rêvait de faire tomber l' OM dimanche soir. Dans un Stadium gonflé à bloc, le Toulouse FC a regardé son adversaire les yeux dans les yeux durant la totalité de la première période, et n'a pas mis longtemps à faire chavirer son public, puisque Thijs Dallinga a ouvert le score à la 3e minute de jeu.

Malheureusement pour les Toulousains, l' OM s'est reveillé lors du deuxième acte, et a complètement renversé la vapeur en l'espace de 7 minutes. Si le Toulouse FC a fait trembler les Marseillais en fin de rencontre, ce sont bien les hommes d'Igor Tudor qui ont eu le dernier mot en s'imposant 3-2. Quelques instants après le coup de sifflet final, Philippe Montanier était présent en conférence de presse, et n'a pas digéré l'arbitrage de Stéphanie Frappart sur cette rencontre.

Toulouse FC : Philippe Montanier tacle violemment Stéphanie Frappart

Certainement encore frustré par le scénario cruel de la rencontre, Philippe Montanier était très remonté en conférence de presse après la défaite du Toulouse FC, et n'a pas manqué de dénoncé certaines décisions arbitrales de Stéphanie Frappart. "On a quand même une des meilleures arbitres d’Europe avec Mme Frappart mais je trouve qu’elle n’a pas été à son niveau ce soir. On a subi deux agressions. Vous verriez le genou de Zakaria et de Gaby, c’est inadmissible.

Cela reste pour moi une très, très grande arbitre, mais ce soir, elle n’a pas été dans un bon jour et il faut protéger les joueurs. J’espère qu’il n’y aura pas de graves conséquences par rapport à ces blessures." Le coach du Toulouse FC fait notamment référence à la semelle grossière de Jordan Veretout en fin de rencontre, qui n'a pas été sanctionnée par l'arbitre de la rencontre. La VAR a d'ailleurs regardé les images mais a estimé que le milieu marseillais avait retenu son geste pour ne pas faire mal au joueur du TFC.