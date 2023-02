OM : Contrôle antidopage, une soirée compliquée pour Malinovskyi

Publié par Timothée Jean le 20 février 2023 à 16:54

À l’issue de la victoire renversante de l’ OM sur la pelouse de Toulouse (3-2), Ruslan Malinovskyi fait parler de lui dans un contexte assez inattendu.

La nouvelle recrue de l’ OM, Ruslan Malinovskyi, a vécu une drôle de soirée hier à Toulouse. Laissé sur le banc de touche au profit d’Azzedine Ounahi, l’international ukrainien a été lancé en seconde période et a grandement participé au retour positif de son équipe en attaque. Sa lecture du jeu, son habilité technique et ses frappes puissances ont fortement contribué à la victoire de l’ OM 3 buts à 2 face à Toulouse.

Toutefois, à l’issue de la victoire, Ruslan Malinovskyi a été confronté à quelques difficultés au moment de rentrer à Marseille. Comme l’indique La Provence, le milieu offensif a été contraint de se soumettre au contrôle antidopage, en compagnie d'Éric Bailly et Sead Kolasinac en toute fin de rencontre. Les trois joueurs de l’ OM ont ainsi été retardés et n'ont pas pu prendre le bus de l'équipe à temps.

OM : Ruslan Malinovskyi est rentré à Marseille par ses propes moyens

Si ses deux partenaires ont pu monter in extremis dans l'avion affrété par l'Olympique de Marseille, Ruslan Malinovskyi est quant à lui resté coincé un peu plus longtemps au Stadium TFC. Par conséquent, le vol a décollé sans lui. Le milieu offensif ukrainien a donc dû se débrouiller pour rentrer à Marseille. La source précise que Ruslan Malinovskyi a regagné la cité phocéenne "en voiture dans la nuit dimanche à lundi". La soirée fut plus longue que prévue pour la recrue marseillaise.

Néanmoins, l’ancien milieu de terrain de l’Atalanta Bergame pourra bénéficier d’une période de repos pour mieux récupérer. La source ajoute que l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, a décidé d'accorder un jour et demi de repos à ses joueurs à l’issue de la victoire à Toulouse. Les Marseillais reprendront l'entraînement mardi après-midi, en vue de préparer le prochain Classico contre le PSG, prévu dimanche soir à 20h45 au stade Vélodrome.