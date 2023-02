Toulouse FC : Le TFC fait un point sur les blessés

Publié par Enzo Vidy le 21 février 2023 à 13:45

Alors que le Toulouse FC s'est incliné face à l'OM dimanche soir, un point sur les joueurs blessés a été fait lundi soir par le TFC.

Hormis la défaite cruelle face à l' OM (2-3) dimanche soir au Stadium, il y a également eu de la casse dans les rangs du Toulouse FC. En effet, Zakaria Aboukhlal et Gabriel Suazo ont été tous les deux victimes d'une semelle appuyée de Cengiz Ünder et Jordan Veretout en seconde période, deux actions dénoncées par les dirigeants toulousains qui estiment qu'une sanction aurait dû intervenir à l'encontre des deux joueurs marseillais.

À l'issue de la rencontre, Philippe Montanier avait donné des nouvelles peu rassurantes concernants les deux joueurs du Toulouse FC. "On avait une des meilleurs arbitres d'Europe qui n'a pas été dans un bon jour, ce soir, avec deux agressions sur Gabriel Suazo et Zakaria Aboukhlal." Lundi soir, L'Équipe a révélées des informations sur l'état de santé des deux joueurs du Toulouse FC, blessés face à Marseille dimanche soir au Stadium.

Toulouse FC : Des nouvelles rassurantes pour Suazo et Aboukhlal

Touché au genou lors de la rencontre de dimanche face à l' OM, Gabriel Suazo et Zakaria Aboukhlal ont tout de même pu finir la partie. Si dans un premier temps les propos de Philippe Montanier laissaient envisager une blessure assez sérieuse pour les deux joueurs du Toulouse FC, les dernières nouvelles sont plutôt bonnes.

D'après L'Équipe, Gabriel Suazo et Zakaria Aboukhlal souffriraient de simples contusions au genou, et le club toulousain se serait même montré rassurant en précisant qu'il y a eu "plus de peur que de mal". Les deux joueurs devraient donc être disponibles pour le déplacement du Toulouse FC à Reims le week-end prochain.