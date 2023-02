PSG Mercato : Un Anglais pour remplacer Christophe Galtier à Paris ?

Publié par Jules le 22 février 2023 à 09:33

Après plusieurs revers, et une élimination en Coupe de France contre l'OM, Christophe Galtier est sur la sellette au PSG et pourrait bientôt être remercié.

Rien ne va plus au PSG ces dernières semaines. Malgré la victoire à l'arraché, ce dimanche contre le LOSC, le PSG restait, avant cela, sur trois défaites de rang contre l'OM en Coupe de France (2-1), contre l'AS Monaco en Ligue 1 (3-1) et contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (0-1). Une situation assez délicate à gérer pour Christophe Galtier, dont l'avenir au Paris Saint-Germain commence à poser des questions, d'autant plus si les Parisiens se font sortir par le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions.

Depuis plusieurs semaines, la question d'un changement d'entraîneur se fait de plus en plus pressante au PSG, où Christophe Galtier ne semble plus en état de grâce après plusieurs revers. Ces derniers jours, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance pour prendre la relève au Paris Saint-Germain. Néanmoins, ce ne serait pas le seul profil étudié par les dirigeants du Paris SG, qui multiplient les pistes pour la succession du coach actuel.

PSG Mercato : Steven Gerrard intéresse le Paris SG

Comme le révèle The Sun et le Scottish Daily Express, Steven Gerrard ne laisserait pas les dirigeants du PSG insensibles. En effet, les médias britanniques affirment que l'ancien entraîneur des Glasgow Rangers et d'Aston Villa, aujourd'hui sans club, serait dans les petits papiers du Paris Saint-Germain en cas de départ de Christophe Galtier dans les prochains mois. Une information surprenante, car l'ancien joueur de Liverpool n'a jamais fait l'unanimité en tant que coach.

Avec Aston Villa, Steven Gerrard n'a jamais réussi et doit se défendre d'un bilan assez mauvais (13v, 8n, 19d). Selon la presse britannique, ce serait davantage l'état d'esprit de l'ancien international anglais qui intéresserait le PSG. Néanmoins, ce dernier ne devrait pas être la priorité du Paris SG pour remplacer Christophe Galtier, puisque les pistes Zinédine Zidane et Thomas Tuchel sont ouvertes.