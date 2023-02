Montpellier HSC : Grosses inquiétudes au MHSC avant le RC Lens

Publié par Timothée Jean le 22 février 2023 à 12:20

Vainqueur de ses deux premiers matchs depuis son retour à Montpellier, Michel Der Zakarian risque d’être privé de deux joueurs clés face au RC Lens.

Limogé du Stade Brestois en octobre dernier, Michel Der Zakarian a retrouvé un banc de touche qu’il connaît bien. Le technicien de 60 ans est de retour à Montpellier, un club qu’il a déjà entraîné durant quatre saisons de 2017 à 2021. Il retourne au MHSC afin d'éviter une relégation du club à l’issue de la saison. Et ses débuts sur le banc montpelliérain sont plus ou moins convaincants.

Pour ses deux premiers matchs en qualité de nouvel entraîneur de Montpellier HSC, Michel Der Zakarian a infligé une lourde défaite à son ancienne équipe, le Stade Brestois (3-0), avant d'aller s'imposer à Troyes (1-0) ce week-end. Grâce à ces deux succès consécutifs, le MHSC s’éloigne de la zone rouge. Le club héraultais occupe actuellement la 14e place de Ligue 1 à sept points du premier relégable, Troyes.

Montpellier HSC : Stephy Mavididi et Léo Leroy sont toujours incertains

Sous l’impulsion son nouvel entraîneur, le Montpellier HSC tentera d’allonger sa série de victoires face au RC Lens samedi prochain. Pour atteindre cet objectif, Michel Der Zakarian aura besoin d’un maximum de joueurs au top physiquement. Toutefois, le technicien montpelliérain risque de composer son équipe sans deux cadres. Stephy Mavididi et Léo Leroy sont incertains pour la réception du RC Lens.

Pour rappel, Stephy Mavididi s’est blessé à la cuisse lors de la défaite à Strasbourg (2-0). Son coéquipier, Léo Leroy a quant à lui été touché à Troyes le week-end dernier. Ces deux joueurs sont censés reprendre le chemin de l’entraînement avec Montpellier cette semaine. Seront-ils totalement opérationnels pour le prochain match contre le RC Lens ?

Selon les dernières informations du Midi libre, ces deux joueurs sont toujours incertains pour ce choc. De quoi inquiéter le club héraultais en cette seconde moitié de saison. Les prochaines heures permettront sans doute d’en savoir un peu plus sur l’état de santé de ces joueurs. En attendant, Michel Der Zakarian et son équipe se préparent déjà pour la réception des Sang et Or.